Madagascar: Toliara - Le «Firaisankina» dévoile ses candidats pour les législatives

Les chefs des cinq partis politiques constituant la plateforme de l'opposition «Firaisankina» étaient présents à Toliara durant le week-end pascal. Samedi dernier, ils ont été au-devant de la scène de la salle Basia à Tsianaloka pour présenter les candidats désignés par la plateforme pour représenter les districts dans l'ex-province de Toliara. Marc Ravalomanana du parti «TIM», Rivo Rakotovao du «HVM», Siteny Randrianasoloniaiko pour les pro-Siteny ont, entre autres, été aperçus. Les représentants des partis «Tsara Tahafina» et «APM» ont également fait partie de la délégation.

Ainsi, l'ex-candidat aux élections présidentielles, Siteny Randrianasoloniaiko sera prétendant dans la circonscription de Toliara I. Il aura comme adversaire le colonel Jules Rabe, Rinho Soafilira ou le consul général de Madagascar à La Réunion, Roberto Tinoka Raharoarilala. À Toliara II, Alain Désiré Rasambany, SG du parti HVM est désigné pour affronter les Tsitara Rogers, Rochelin Houssen, députés actuels ou Helson Brisson Erafa dit JB. À Ampanihy, Keron Idéalson fera face à son ami d'antan, Marco Tsaradia, et d'autres nouvelles têtes ayant déjà plus ou moins annoncé leurs candidatures telles que l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, Andriamanantena Razafiharison, l'ancien sénateur Goulzar Andrianjaka ou un professeur d'université à Maninday.

Présence

À Sakaraha, Raphaël Jean François est proposé. Mara Niarisy pour Ankazoabo afin de contrer Michou Pépin, lequel est considéré comme ayant réussi à réduire le taux de banditisme dans le district. Harifanja Razafindrakoto pour Beroroha et Mozard Randrianambinina pour Benenitra. Sans surprise, Jean Jacques Rabenirina, député à Betioky Sud depuis une dizaine d'années sera le candidat de l'opposition pour attaquer le candidat du parti TGV, Hervé Hagnogna, actuel DRAE de la région Atsimo-Andrefana. Jean Bosco Fitahia est désigné pour Amboasary Sud et Stanislas Zafisoa pour Ambovombe Androy, qui aura à dépasser les Philobert Milavonjy et Jean Michel Henri. Mitambisoa Razafinandriana est proposé pour représenter le tout nouveau district d'Antanimora Sud dans l'Androy.

Perle Zafinandro, députée actuelle de Taolagnaro affrontera Chabani Nourdine, opérateur économique et ancien ministre du Commerce ainsi que l'épouse de l'ancien président du club de football Fosa Junior, Aïda Hardy Ratsimandriona, annoncée officieusement comme candidate aux prochaines élections législatives à Taolagnaro. Les candidats «Firaisankina» pour Morondava et Morombe seront présentés ultérieurement selon les explications de samedi dernier. L'artiste Christophe Tsiliva, actuel député et l'ancien député Mamod'Ali Hawel entre 2014 et 2019 seront à forte probabilité des adversaires de taille. «Nous essayons de nous faire représenter au maximum dans les cent vingt districts.