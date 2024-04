Madagascar: Lundi de pâques - Affluence monstre dans tous les spectacles

Hier, que ce soit à Antsonjombe, au Stade Barea Mahamasina ou à Antsahamanitra, ces lieux emblématiques ont été pris d'assaut par des foules enthousiastes à l'occasion du lundi de Pâques. Sous la vigilance des Forces de l'ordre, les policiers et les agents de sécurité civile ont veillé au bon déroulement de ces festivités.

Antsonjombe

Au Coliseum Antsonjombe, le lundi de Pâques «Goavam-be» a réuni une pléiade d'artistes de renom tels que Black Nadia, Ceasar, Stéphanie, Big MJ, Jerry Marcoss, Rappa, Tence Mena et Raouto. Sous les feux de la rampe, l'artiste célèbre Ceasar a littéralement enflammé la scène, incitant les spectateurs à se rapprocher pour vibrer au son de ses tubes tels que «Paradisa», «Tanteraky» et autres. L'ambiance était électrique et les souvenirs ont été immortalisés en photos et vidéos.

Stade Barea Mahamasina

À l'annexe du Stade Barea Mahamasina, dans la partie Nord de l'extérieur du terrain, les familles, les amis et les couples se sont rassemblés pour partager un moment d'exception avec des artistes de renom tels que Ayam, Wawa, Rappa, Naël, Elidiot, Black Nadia, Raouto et Tekno. Malgré la distance entre la scène et le public au fond, les voix envoûtantes des artistes ont conquis tous les spectateurs, confirmant ainsi le succès retentissant du spectacle «Haute Voltage».

Antsahamanitra

Parallèlement, Rebika a offert un spectacle mémorable à guichets fermés intitulé «Ngeza makadiry», organisé par Airtel Madagascar et Lax Prod, à Antsahamanitra. Plus de cinq mille personnes, issues des générations des années 70 et 90, se sont réunies pour célébrer le 35e anniversaire du groupe ainsi que la fête du Lundi de Pâques, démontrant ainsi leur fidélité indéfectible. «Nous continuerons à partager la musique de Rebika avec les fans, aussi bien à Madagascar qu'à l'étranger. En juin, nous entamerons une tournée nationale à Ambatondrazaka», déclare Lalaina Randriamanantsoa, organisateur chez Lax Prod. En somme, cette année encore, les fêtards de la capitale ont été enchantés par une offre musicale et festive variée et de qualité.