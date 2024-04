Madagascar: Résurrection du Christ - Pâques célébrées dans la ferveur

Des ambiances festives partout. De plus, il a fait beau temps hier. Considérée comme une fête calme, Pâques était une occasion pour beaucoup de s'évader un peu et de faire la fête.

En dépit de l'inflation et de la hausse du prix du ticket des bus dans les zones suburbaines, les gens ont quand même fêté Pâques et le lundi de Pâques dans les endroits de leur choix. Cette année, ce ne sont pas les occasions de faire la fête et de se détendre qui manquent. Le week-end était long car les jours fériés ont commencé le vendredi 29 mars. Ainsi, la famille Andriatahiana a préféré sortir de la ville pour prendre l'air frais. Elle s'est installée à Mahitsy depuis vendredi et est revenue à Tana hier.

Mais avant tout, Pâques est une fête religieuse. De ce fait, depuis dimanche, les chrétiens l'ont célébrée en allant à l'église pour célébrer Jésus Christ qui a triomphé de la mort. Et les festivités ont continué le lundi de Pâques. Tous les sites d'excursions d'Antananarivo ont été pris d'assaut.

Tous les sites étaient bondés, hier. Ambohijatovo, Anosy, Analakely, Ambatofotsy et Tsimbazaza ont été le choix de nombreuses personnes pour s'évader. Fabien Rakotondravelo, un jeune lycéen, a choisi Analakely comme lieu d'excursion. «J'ai choisi de me promener à Analakely car c'est l'endroit le plus proche de chez moi. En effet, j'habite à Ambohimanarina. Et je suis ici particulièrement pour déstresser et faire la fête comme tout le monde».

Animations

Le jardin d'Ambohijatovo a accueilli plus de trois mille personnes pour la journée d'hier, selon les responsables du jardin. Mais des problèmes sont survenus, comme des cas d'enfants perdus, d'après les explications de la police communale présente sur le lieu.

Toujours dans cette ambiance festive et joyeuse apportée par Pâques, d'autres personnes ont préféré les festivités en plein air. Tel est le cas pour ceux qui étaient présents sur les rues de By Pass, axe Ankadimbahoaka-Iavoloha. Une foule immense a investi la route et cette situation a causé des embouteillages.

Diverses animations, jeux et attractions pour les enfants ont été aperçus sur les bords de la route. «Nous voulions emmener les enfants pour se divertir et pour les manèges», affirme Rivo Rakotomalala, un père de famille qui est venu avec ses enfants pour fêter le lundi de Pâques au bord de la route de By Pass.

D'autres familles, comme celle d'Anita R., ont quitté chez elles depuis cinq heures du matin pour se promener au bord de la route de By Pass. La mère de famille a préparé un repas spécial pour cette occasion. En plus des excursions, les amateurs de spectacles sont allés chercher de l'ambiance dans les concerts organisés dans le cadre de la célébration de Pâques. C'est le cas de Tahiry R., un grand fan de musique tropicale, qui est allé au stade Bevalala, hier. Les Tananariviens ont bel et bien fêté Pâques dans la joie.