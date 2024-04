Congo-Kinshasa: Le BCNUDH note une augmentation des cas de violations des droits de l'homme en février 2024

Le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH), a rapporté, lundi 1er avril, une augmentation de 2% en termes de violations et atteintes des droits de l'homme en RDC en février dernier, mais une augmentation de 14% en termes de victimes par rapport au mois de janvier 2024.

Dans sa note mensuelle portant sur les principales tendances des cas de violations des droits de l'homme en RDC, le BCNUDH a documenté au cours du mois de février 2024, 378 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du pays avec 1.074 victimes dont 722 hommes, 222 femmes, 78 enfants et 52 individus de genre et âge inconnus.

Dans ce document, le BCNUDH indique qu'à l'instar des périodes précédentes, ce sont des membres des groupes armés qui sont responsables de la majorité des atteintes et violations documentées dans le pays avec 244 atteintes, soit 65% du total des violations et atteintes, puis 124 cas de violations ou 33%, suivi par 5 violations et atteintes commises conjointement par les agents de l'Etat et les groupes armés.

Dans les provinces en conflit armé, le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme dit avoir répertorié en février, 330 violations et atteintes notamment au Nord-Kivu avec 186 cas, dans l'Ituri 85, au Tanganyika 30, au Sud-Kivu 26.

Dans les provinces non affectées par le conflit, le BCNUDH a documenté 45 violations commises par les agents de l'Etat dans le Haut-Katanga, au Kasaï, Kasaï-Oriental et à Kinshasa. Toutes les tendances ainsi publiées sur les violations des droits de l'homme ont été partagées avec les autorités du pays afin de permettre que justice soit rendue aux victimes et des sanctions prononcées contre leurs auteurs, précise ce rapport.

Par ailleurs, le BCNUDH déclare avoir soutenu les efforts des autorités nationales pour améliorer le comportement des forces de défense et de sécurité. Au moins, 21 activités de sensibilisation et de renforcement des capacités ont été organisées au cours du mois de février sur l'étendue du territoire national.