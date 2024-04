Madagascar: Motor show - Un vrai régal pour les passionnés de la mécanique

Sans précédent. Le parking du stade Barea Mahamasina a été inondé de passionnés de la mécanique, samedi et dimanche. La première édition du «Motor Show» a réuni plus de huit mille visiteurs de tout âge. Les mordus y ont pu apprécier leur voiture ou moto de rêve. Trouver un parking aux alentours du site de l'exposition, a même été très difficile dans l'après-midi des deux journées de l'événement à cause des embouteillages.

Toutes les marques ont été représentées et exposées, des plus simples et pratiques aux voitures de luxe et autres Bling bling. Les voitures de sport, de rallye et run, des tout-terrain, des voitures de collection, des décapotables,... ont été toutes de la partie. Parmi les véhicules uniques à Madagascar qui ont attiré le plus l'attention des visiteurs, il faut citer, entre autres, la Lamborghini Huracan. Cette voiture de sport a été présentée pour la première fois au Salon international de l'automobile à Genève en 2014. Elle a un moteur V10 5,2L, cylindrée 5204cm3 avec une puissance maximale de 650 chevaux, boite de vitesses robotisée à sept rapports avec une vitesse maximale de 335km/h.

Le public a également été impressionné par la Nissan GTR 35, essence V6 3.8 biturbo, cylindrée 3799cm3, avec une boite de vitesses robotisée à double embrayage à six rapports, et une vitesse maximale à 315km/h. Et sans doute la Land Rover Defender V8 Bond de 525 chevaux avec un marquage arrière spécifique Defender 007. Celle-ci a été fabriquée spécialement pour le 25e film de James bond «Mourir peut attendre». Si l'organisateur a attendu cent quatre-vingt exposants, plus de trois cents ont répondu présent et plus de huit mille bracelets ont été distribués à l'entrée durant les deux jours. Les organisateurs se disent satisfaits de la réussite de cette édition inaugurale et pourraient ainsi réaliser leur projet d'aider les enfants malades au HJRA, à l'Hôpital des enfants à Tsaralalàna et à Ambohimiandra. Des séances de démonstration de roller et skate-board ainsi que un spectacle animé par Ga El et Lion Hill ont également marqué l'occasion.