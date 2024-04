Madagascar: Parkour / Mondial Montpellier - Quatre traceurs représenteront Madagascar

Madagascar se prépare à participer à la Coupe du Monde de Parkour qui se déroulera à Montpellier, en France, du 10 au 12 mai 2024. Cette compétition internationale offre une opportunité exceptionnelle à la délégation malgache afin de faire valoir son talent et de porter haut les couleurs de la Grande île. L'équipe malgache de parkour, soigneusement sélectionnée pour ses performances exceptionnelles lors du championnat national, est composée de quatre athlètes déterminés.

À leur tête, Patty Andrianavalona, originaire d'Antsirabe, représente la seule athlète féminine de l'équipe. Patty a brillé aux championnats nationaux, remportant à plusieurs reprises les catégories SpeedRun et Freestyle lors du Festival Alefa Parkour. Aux côtés de Patty, trois athlètes masculins chevronnés prêts à en découdre sur la scène internationale. Toky Ranaivomanana, un vétéran du parkour malgache avec plus de 10 ans d'expérience, apporte sa maîtrise et son expertise.

Serge Ranaivomanana, à la fois athlète professionnel et juge expérimenté du Festival Alefa Parkour apporte sa polyvalence à l'équipe. Enfin, Dinah Rakotoarijaona, double champion national en Freestyle, complète cette équipe de choc. « Forestival ». Pour financer leur voyage à la Coupe du Monde, les traceurs malgaches ont organisé un événement artistique et culturel baptisé « Forestival ». Cette soirée spéciale, qui se tiendra au Sapito Metisy Kantsa, Ambohimangakely, le 27 avril, vise à collecter des fonds pour soutenir la délégation malgache. Des collectivités telles que Traceur Gasy, Hetsika Madagascar, Aléa circus et le SMAK se sont unies pour faire de cet événement un succès.

Le Comité olympique malgache et la fédération nationale de gymnastique chapeautent le Parkour. Au programme de cette soirée unique, une variété de performances artistiques nationales et internationales, allant du cirque au parkour en passant par la danse et le foot freestyle, enflammeront la scène. Les festivités se poursuivront jusqu'au lever du soleil, avec des DJ locaux et internationaux assurant l'ambiance musicale.

« On aimerait faire appel à votre bon coeur pour financer le voyage de la délégation de parkour malgache. Nous avons besoin de votre soutien pour collecter une somme de 3000 euros afin de couvrir les frais de restauration et de logement de la délégation pendant son séjour en France. Chaque contribution, quelle que soit sa taille, nous rapproche de notre objectif commun de voir Madagascar briller sur la scène internationale du parkour. Si vous voulez avoir plus d'informations en ce qui concerne ces dépenses, n'hésitez pas à nous contacter! », a fait appel Faliniaina Antonio, coach de l'équipe nationale. En parallèle, une cagnotte en ligne a été mise en place pour permettre à chacun de contribuer au financement du voyage de l'équipe malgache. Avec détermination et créativité, la délégation malgache de parkour se prépare à faire honneur à son pays et à marquer les esprits lors de la Coupe du Monde à Montpellier.