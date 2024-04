Madagascar: Solidarité nationale - L'appel du président de la République entendu par Kassimo Jaotombo et le FSM

L'appel à la solidarité nationale lancé par le président de la République vendredi dernier, à Ambilobe n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.

PPN.

Le lendemain même, Kassimo Jaotombo et le « Fikambanan'ny Silamo Malagasy » (FSM) conduit par son président Saïd Arsène Absoary, se sont donné la main pour apporter leur aide aux sinistrés d'Ambilobe représentés pour l'occasion par la maire (et mère) de la ville, Zela Carbonel. Deux tonnes de produits de première nécessité composées entre autres de riz, sucre, lait, huile, savon... ont été remises samedi par le tandem Kassimo Jaotombo - FSM, dans la cour de la mosquée des 67 ha en cette période de Ramadan, synonyme justement de piété et de solidarité.. Un « voin-kava-mahatratra » en faveur des sinistrés du cyclone Gamane qui revêt une importance vitale face à la flambée des prix des PPN causée par les difficultés de ravitaillement engendrées par l'enclavement du District d'Ambilobe. Et ce, suite aux inondations provoquées par les crues de la Mahavavy qui ont emporté le pont. « Le District d'Ambilobe est isolé », a constaté le chef de l'Etat lors de sa descente sur les lieux.

Appel.

« Je remercie vivement le président Andry Rajoelina et le Premier ministre Christian Ntsay ainsi que toute la délégation qui les a accompagnés pour l'aide d'urgence apportée aux personnes sinistrées et aux infrastructures et ouvrages endommagés d'Ambilobe », déclare Kassimo Jaotombo. Lui-même un natif d'Ankarabe Mahavavy. Parrain de l'association GINOA, il relaie l'appel du locataire d'Iavoloha en invitant les membres à contribuer à l'élan de solidarité nationale. « Il s'agit d'un geste de solidarité envers des compatriotes victimes d'une catastrophe naturelle due surtout aux bouleversements climatiques qui n'épargnent aucune partie du monde, aucune région de Madagascar », fait-il remarquer. Une manière de dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. « Cette solidarité nationale n'a pas de couleur politique, mais concerne tous les Malgaches sans distinction ».

Notamment de religion y compris les Musulmans dont ceux regroupés au sein du FSM qui ne cachent pas leur souhait de voir en Kassimo Jaotombo, leur futur élu à l'Assemblée nationale. En attendant, le tandem présente ses condoléances aux familles de ceux qui ont perdu leur vie et apporte son réconfort à tous les compatriotes sinistrés.