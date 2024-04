Madagascar: Hôtellerie et restauration - Évolution positive en cours, conditionnée par la stabilité politique

Le secteur du tourisme présente encore de grandes opportunités d'affaires, malgré le contexte économique difficile, selon les opérateurs. Outre les infrastructures, la stabilité politique figure parmi les facteurs déterminants pour l'essor du tourisme à Madagascar.

Durant la basse saison actuelle, l'arrivée des touristes asiatiques et européens est encourageante et signale ainsi une évolution prometteuse dans le secteur du tourisme. Cette tendance est mise en lumière par le témoignage de Mamisoa Rakotonandrasana, PDG de Sky Blue Hôtel, un acteur qui s'impose de plus en plus dans l'industrie hôtelière. Pour son établissement, près de 40% des clients sont des résidents locaux et les 60% restants sont des touristes étrangers, dont le nombre progresse davantage.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le Sky Blue Hôtel a noté une reprise significative de l'arrivée des visiteurs, une évolution qualifiée de « quasi retour à la normale » pour les touristes étrangers. D'après les informations, les motivations des voyageurs étrangers sont variées, certains optant pour des voyages de loisirs tandis que d'autres privilégient le tourisme d'affaires. Parallèlement, l'afflux de résidents locaux, en particulier les week-ends et les périodes de fêtes, témoigne d'une demande intérieure croissante pour les services hôteliers et de restauration.

%

Besoin de stabilité. Par ailleurs, Sky Blue Hôtel figure parmi les entreprises ayant maintenu leurs investissements malgré les crises récentes, pour répondre aux besoins changeants de sa clientèle. En plus de l'hébergement et de la restauration, l'établissement a diversifié ses activités avec des attractions pour enfants et adultes. Toutefois, au-delà des initiatives individuelles, la stabilité politique joue un rôle crucial dans le succès continu du secteur du tourisme à Madagascar.

Selon Mamisoa Rakotonandrasana, lorsque l'environnement politique est stable, les opérateurs économiques peuvent prospérer plus facilement. Cette stabilité offre un terreau propice à l'innovation et à la croissance, stimulant ainsi l'investissement et l'activité touristique, d'après ses explications. Dans un contexte où le tourisme représente un pilier économique majeur pour Madagascar, ces signes encourageants démontrent l'importance de la stabilité politique dans la réalisation du potentiel touristique de l'île. Alors que le secteur continue de se remettre des chocs successifs, la voie vers une reprise durable semble tracée, soutenue par un climat politique favorable et une industrie résiliente et adaptative.