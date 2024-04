Madagascar: American School of Antananarivo - Le « Global Citizen Diploma », officiellement lancé

Impliquant un Consortium d'établissements scolaires internationaux partageant les mêmes valeurs, le Diplôme de Citoyenneté Globale ou Global Citizen Diploma (GCD) vient d'être lancé à l'American School of Antananarivo (ASA).

Mis en place par un consortium d'établissements scolaires internationaux partageant des valeurs communes, le Global Citizen Diploma (GCD) offre aux élèves une possibilité supplémentaire de voir au-delà de leurs performances académiques. Donnant une place de choix à la réflexion, le GCD permet aux élèves de développer une compréhension plus profonde de qui ils sont, et de ce qu'ils apprécient, en mettant en avant leurs histoires ou initiatives personnelles, et leur engagement envers la citoyenneté mondiale. En identifiant ses passions, chaque étudiant qui obtient le GCD devient plus enclin à agir de manière éthique et responsable en tant que citoyen du monde. Le 27 mars 2024, le GCD vient d'être officiellement lancé à l'American School of Antananarivo (ASA). Un événement porté par les élèves et tenu sur le campus de l'école.

Le GCD a été mis en place pour la première fois en 2011 au Yokohama International School, au Japon, avec des premiers diplômés en 2013. L'ASA, pour sa part, a rejoint le Consortium GCD en juin 2023. Cette année scolaire, les élèves de Grade 9 ont commencé à constituer leur portfolio, un parcours qui aboutira à l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme à la fin du Grade 12. Ce diplôme reconnaît les réalisations dans divers domaines, tels que l'engagement communautaire, l'expression artistique, la communication publique, l'expérience professionnelle, le leadership, le multilinguisme, ou encore la communication interculturelle.

%

Plateforme structurée. Le GCD est une accréditation prestigieuse, fruit d'une collaboration entre 9 écoles internationales, à savoir l'American School of Antananarivo (Madagascar); ACS International School Hillingdon, au Royaume-Uni ; Escola Concept, au Brésil ; Hong Kong Academy ; International School of Uganda ; Le Jardin Academy, à Hawaï aux Etats-Unis ; Nanjing International School, en Chine ; NIST International School, en Thaïlande et Yokohama International School, au Japon. Plus qu'un simple certificat, le GCD offre une plateforme structurée permettant aux élèves de reconnaître et de mettre en valeur leurs réalisations en tant que citoyens du monde.

« Nous sommes extrêmement fiers de lancer le GCD à l'American School of Antananarivo », a déclaré Thomas Faulkner, coordinateur du programme GCD. « Cette initiative permettra à nos élèves de recevoir la reconnaissance qu'ils méritent pour leurs efforts, tout en contribuant de manière positive aux tendances mondiales du service, créant ainsi des ondes de changement à travers le monde », a-t-il ajouté. En effet, le GCD ne se contente pas de reconnaître les efforts individuels, mais favorise également les liens entre les actions des élèves à Madagascar et les initiatives mondiales. Il souligne l'engagement de l'école à former des citoyens du monde responsables, prêts à relever les défis d'un monde de plus en plus interconnecté.