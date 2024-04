Madagascar: Haute cour constitutionnelle - Le député Todisoa Andriamampandry renouvelle sa déclaration de patrimoine

Le député du VIème arrondissement, Todisoa Andriamampandry, a pris une initiative en renouvelant sa déclaration de patrimoine la semaine dernière. Membre du parti TIM, Todisoa Andriamampandry a effectué le déplacement jusqu'à Ambohidahy pour déposer ses documents auprès de la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux exigences légales concernant la lutte contre la corruption. En se positionnant parmi les premiers candidats à se soumettre à cette exigence légale, Todisoa Andriamampandry souhaite non seulement respecter la loi, mais aussi « servir de modèle » pour ses pairs.

Bianco. Cette démarche, qui s'inscrit dans le cadre de la transparence et de la bonne gouvernance, témoigne de « l'engagement du député envers l'intégrité et la responsabilité dans la gestion des affaires publiques ». En effet, les textes sur la corruption exigent des personnalités politiques de son rang de renouveler leur déclaration de patrimoine tous les deux ans, une mesure visant à prévenir les conflits d'intérêts et à promouvoir la transparence dans la vie politique. Durant son mandat, Todisoa Andriamampandry affirme avoir déjà fait ses déclarations. Il a également pris l'initiative de déposer ses documents auprès du bureau indépendant anti-corruption.

Jeunesse. Par ailleurs, le député, qui brigue un second mandat dans le VIème arrondissement de la capitale, fait preuve d'une détermination sans faille dans sa course vers Tsimbazaza. Avec les ambitions de son parti visant à remporter les deux sièges de cette circonscription, Todisoa Andriamampandry est déjà sur le terrain, travaillant sans relâche pour renforcer sa présence et rallier un large soutien dans les quartiers. Les oeuvres sociales et les compétitions sportives deviennent sa marque de fabrique pour soutenir la jeunesse de sa circonscription. Dimanche dernier, il a offert plusieurs lots aux lauréats de la compétition de rugby du quartier d'Ambohimanarina.