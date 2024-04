Madagascar: Commerce international - 2,5 tonnes de vanille exportées par des paysans en Allemagne

C'est une grande première dans les annales de l'histoire du monde rural. Des paysans membres de la coopérative « Taratra » qui se répartissent dans les régions Analanjirofo et Atsinanana, peuvent exporter directement leurs productions.

Ils ont conquis le marché allemand en exportant 2,5 tonnes de vanille la semaine dernière. « Il s'agit d'une vanille préparée bien conditionnée qui a été expédiée par voie aérienne au départ de l'aéroport international d'Ivato, et ce, avec l'appui de l'ADID (Agence de Développement Inclusif et Durable) sous tutelle du groupe Faly Export. La traçabilité de ce produit est également assurée grâce à un suivi digital réalisé en partenariat avec Airtel Madagascar au niveau des planteurs de vanille », a expliqué Faly Rasamimanana, le co-fondateur de l'ADID. En outre, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce qui prône le développement des coopératives en vue de mieux percer le marché aussi bien national qu'international, a accepté de délivrer un agrément à la coopérative « Taratra » pour pouvoir exporter ces 2,5 tonnes de vanille en Allemagne. Ce département ministériel a procédé aux contrôles de différentes analyses telles que le taux de la vanilline, le taux d'humidité et la question de salubrité avant l'expédition de ce produit de rente sur le marché international.

Activités de RSE. Il est à noter que des représentants de cette coopérative ont assisté au premier salon mondial de l'alimentation biologique BIOFACH en Allemagne l'année dernière. Ils ont trouvé un partenaire commercial lors de l'édition précédente de cette manifestation économique et commencent à expédier leur production. En effet, ils se sont d'abord professionnalisés en bénéficiant des formations en matière de changement de comportement et de gestion d'exploitation de coopérative prodiguées par l'ADID. Considérée comme étant un acteur majeur de la croissance économique, la coopérative « Taratra » s'engage ensuite à allouer une partie de ses bénéfices au financement des activités de RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise). C'est également une grande première. Ce fonds sera destiné à commander des semences de maïs et de soja pour développer ces cultures visant à lutter contre l'insécurité alimentaire ainsi que l'insécurité dans des sites de production identifiés à Foulpointe et à Fénérive Est.

Solutions inclusives. Dans la même foulée, les membres de cette coopérative ont bénéficié des formations en matière de vulgarisation de la technique agroécologique de Zimbabwe dénommée « PFUMVUDZA » qui permet d'améliorer le rendement de productivité de maïs à raison de 14 tonnes par hectare. « L'objectif consiste à considérer la vanille comme étant une filière responsable capable d'apporter des solutions inclusives face à la crise économique liée à la flambée des prix des produits alimentaires dans le pays. À titre d'illustration, le développement de la filière maïs via les activités de RSE de cette coopérative exportatrice de vanille, permettra de réduire le prix des provendes servant à promouvoir l'élevage de poulet de chair et de poule pondeuse. Ce qui pourra faire baisser les prix de la viande de poulet atteignant actuellement entre 18 000 Ar et 20 000 Ar le kilo ainsi que ceux des oeufs qui s'affichent à 900 Ar l'unité. C'est du jamais vu dans les régions Atsinanana et Analanjirofo », d'après toujours les explications de Faly Rasamimanana.

Suivi digital. Grâce à l'appui de l'Agence de Développement Inclusif et Durable, des membres de la coopérative Taratra ont pu écouler leur production de vanille qui était en stock depuis ces dernières années faute de preneur. « La valeur ajoutée tirée de cette première exportation en Allemagne va également revenir sur les lieux de la production en développant les filières maïs et soja tout en générant des emplois locaux, et ce, même si le prix à l'export de ce produit de rente n'est pas encore élevé. Par ailleurs, les églises dans les régions d'intervention sont mobilisées pour effectuer le suivi digital en temps réel dans les sites de production de la coopérative « Taratra » qui sont connectés au réseau d'Airtel Madagascar. La promotion des cultures maraîchères qui sont destinées à l'autoconsommation pour une meilleure alimentation des paysans de cette coopérative, n'est pas en reste », a conclu le co-fondateur de l'ADID.