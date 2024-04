Madagascar: Pâques 2024 - Célébration sans incident grave à déplorer

Comme chaque année, les deux services d'urgence (urgence chirurgicale et réanimation médicale) du Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy-Andrianavalona (CHU JRA), seul établissement accueillant les personnes victimes de divers accidents, ont connu une forte affluence durant le week-end pascal. Cette fois-ci, le nombre de patients reçus par ces deux services a connu une nette régression, selon les statistiques non officielles recueillies sur place hier vers 15 h 30.

D'après nos sources, 76 patients y ont été consultés, dont 45 à l'urgence chirurgicale et 31 à la réanimation médicale. Parmi eux, sept ont été victimes de problèmes provoqués par une consommation excessive d'alcool, trois par une intoxication alimentaire et deux par empoisonnement suite à des tentatives de suicide. À l'urgence chirurgicale, sur les 31 patients reçus par ce service, 15 sont des blessés lors de bagarres et les autres dans des accidents de la circulation. Malgré tout, ils ont tous survécu après avoir reçu les soins nécessaires. Cependant, un cas de décès a été signalé au service de la réanimation médicale. Atteinte de coma éthylique, la victime était déjà décédée à son arrivée à l'hôpital.

Changement de comportement. Ce bilan, bien que provisoire, laisse entendre qu'un changement de comportement est constaté chez les habitants de la capitale. La faiblesse du nombre d'accidents et des actes de violence sur les voies publiques en est un exemple. À cela s'ajoutent la maîtrise de la consommation d'alcool ainsi que le respect des règles d'hygiène alimentaire, expliquant la diminution des cas d'intoxication alimentaire.

Il est indéniable que cela reflète déjà les résultats des efforts déployés par les autorités et les responsables concernés par la sécurité et la santé publique. Par ailleurs, le facteur économique aurait également contribué à ce changement. La dépréciation du pouvoir d'achat des Malgaches les oblige à ne plus faire de dépenses excessives pour des choses passagères. Il convient de noter que les statistiques énumérées ci-dessus sont provisoires, car jusqu'à la fin de la journée d'hier, de nombreuses manifestations et festivités étaient encore en cours.