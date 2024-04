Madagascar: Coopération - La France soutient les écoles militaires malgaches

Un général de l'armée française est dépêché depuis Paris pour marquer un pas de plus dans la coopération franco-malgache. Marc Conruyt, directeur des ressources humaines de l'armée de terre française, a débarqué dans le pays la semaine dernière dans le cadre d'une visite officielle. Le domaine militaire a été au centre de ce voyage de ce haut gradé français. En effet, à la fin de la semaine dernière, le général de corps d'armée Marc Conruyt a visité l'Académie militaire d'Antsirabe. Les deux pays ont déjà scellé des partenariats dans le cadre de la formation des élèves-officiers malgaches depuis des décennies. Et cette visite de Marc Conruyt a été « une occasion de raffermir davantage les liens, dans le cadre des échanges et des renforcements de capacités, lors de la formation des élèves-officiers » entre la France et Madagascar, selon les informations rapportées par le ministère malgache des Forces armées. En tout cas, le chef d'état-major de l'armée, Manantsoa Deramasinjaka, a accompagné Marc Conruyt durant cette visite.

Opérationnel. Un des prochains événements majeurs sur l'agenda de cette coopération est l'exercice militaire « Papangue » qui se tiendra ce mois-ci à La Réunion. Cet exercice, qui accueille traditionnellement des militaires malgaches, témoigne de l'engagement continu des deux pays en matière de coopération militaire opérationnelle. La récente rencontre entre le général Conruyt et Delphin Monja Sahivelo, ministre malgache des Forces armées, a d'ailleurs abordé cette question, soulignant ainsi l'importance accordée à cette collaboration dans la région sud-ouest de l'Océan Indien. Il s'agit également d'un autre cadre de coopération entre les deux armées dans cette zone où le leadership français est reconnu sur le plan militaire.

%

Niveau qualitatif. Par ailleurs, la coopération militaire entre la France et Madagascar se manifeste également à travers des initiatives telles que le jumelage entre le lycée militaire Prytanée Nationale Militaire à La Flèche et la Semipi à Fianarantsoa. La visite de Marc Conruyt à cette école militaire a permis d'apprécier la formation dispensée, suscitant des discussions constructives entre les autorités militaires des deux pays. Le niveau qualitatif de la formation à Fianarantsoa a été, à cet effet, au centre des discussions entre l'état-major de l'armée malgache et le directeur des ressources humaines de l'armée de terre française, selon les informations du ministère des forces armées. La Semipi, notons-le, a été représentée lors du séminaire des lycées militaires français et africains le 30 janvier dernier à Tours, France.

Densification. Cet événement a rassemblé des délégations de sept prytanées africains, dont Madagascar, avec lesquels sont jumelés les 4 lycées de l'armée de Terre française, pour partager leurs expériences et réfléchir à l'intensification de leurs collaborations. « Cette journée avait pour objectif de partager un retour d'expérience sur les jumelages conduits entre les différents établissements et de réfléchir collectivement à la densification du dispositif » selon l'armée de terre française. Ces échanges visent à renforcer les « liens d'amitié entre les jeunes générations française et africaine, en partageant les valeurs d'excellence, de discipline et de camaraderie » qui caractérisent ces établissements. Depuis près de deux ans, l'armée de Terre française s'est engagée à renforcer les jumelages entre ses lycées militaires et les prytanées africains, dans le but de « favoriser une coopération durable et mutuellement bénéfique ».