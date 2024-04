Madagascar: Cyclone tropicale Gamane - 18 décès et plus de 88 000 sinistrés

Les fortes pluies du 23 mars et le cyclone tropical Gamane ont laissé de lourds dégâts. Selon le dernier bilan du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) , 18 décès sont répertoriés dans les districts de Mananara Nord, Maroantsetra, Toamasina II, Vavatenina, Ambilobe, Antsiranana, Antalaha, Sambava et Vohemar. Quatre régions ont été fortement touchées dont Analanjirofo, Atsinanana, Sava et Diana où 88 186 sinistrés ont été enregistrés soit 22 066 ménages ainsi que 23 929 personnes déplacées soit 6256 ménages dans 87 sites d'hébergements communs. 18 751 cases sont inondées et 779 détruites. Concernant les infrastructures scolaires, 106 salles de classe sont partiellement détruites et 07 salles complètement détruites. 1698 ha de rizières sont également inondées et 665 ha ensablées.