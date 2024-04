Madagascar: SNU - 131 millions de dollars de financement déboursés en 2023

Le gouvernement malgache enregistre une performance plutôt bonne dans ses relations avec le Système des Nations-Unies.

Une belle performance qui se traduit notamment par une bonne capacité d'absorption des aides prévues dans le cadre du Plan Cadre de Coopération des Nations Unies ou United Nations Sustainable Development Framework (UNSDF)

Bons résultats.Ce plan cadre de coopération a fait l'objet, le 28 mars dernier d'une réunion de son comité de pilotage. Une occasion notamment pour le Coordonnateur Résident du Système des Nations-Unies à Madagascar, Issa Sanogo et non moins Co-président du Comité, d'évoquer les bons résultats enregistrés en 2023. À savoir un taux de réalisation de 83% obtenu grâce à l'implication de chacune des parties. « Pour le Système des Nations Unies, les réunions de Comité de pilotage restent essentielles pour concrétiser notre engagement à être plus transparents, plus redevables et plus à l'écoute vis-à-vis des partenaires ».

Et d'ajouter que « Le SNU travaille de manière de plus en plus intégrée, ce qui facilite l'obtention de meilleurs résultats. Grâce au précieux soutien des partenaires techniques et financiers, 80 % des 199 millions USD nécessaires pour mettre en oeuvre la programmation planifiée pour 2023 ont été acquis. Et 83 % de cette somme, soit 131 millions USD, ont été effectivement déboursés et mis en oeuvre. » Compte tenu des défis qui restent à relever, le gouvernement malgache et le Système des Nations Unies réaffirment leur engagement à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'agenda 2030. Ceci à travers l'obtention de résultats collectifs capitalisant une approche plus systémique, intégrée et synergétique pour les futures collaborations avec les institutions et agences.

Engagement.C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'a été organisée cette réunion du comité de pilotage qui s'est tenue au Carlton Anosy. Co-présidente de ce Comité, la ministre Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a été représentée, durant cette réunion par la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique Hanitra Fitiavana Razakaboana. Cette dernière a réaffirmé l'engagement du gouvernement pour l'atteinte des Objectifs de l'agenda 2030 par le biais de l'UNSDCF : « Au nom du gouvernement, je tiens à réaffirmer son engagement dans le partenariat avec le Système des Nations-Unies afin d'accroître l'efficacité de nos efforts en faveur de l'émergence de Madagascar », a-t-elle déclaré. Notons que ce Comité de pilotage est composé de ministres et chefs d'agence des Nations Unies coprésidents de chaque priorité stratégique du cadre, de Représentants des Partenaires Techniques et Financiers, du Secteur Privé et de la Société Civile.

Orientations stratégiques. La réunion du Comité de Pilotage a été ainsi l'occasion d'échanger sur les principales réalisations collectives obtenues pour l'année 2023, de discuter des bonnes pratiques identifiées et des contraintes rencontrées durant la mise en oeuvre. Elle a également permis de définir les orientations stratégiques pour améliorer la mise en oeuvre de l'UNSDCF 2024-2028, et de présenter le rapport des résultats de développement du Système des Nations Unies à Madagascar en 2023. Par ailleurs l'UNSDCF est la réponse commune du système des Nations Unies aux trois piliers de la politique générale de l'État et aux obstacles structurels à la réalisation des Objectifs de développement durable de Madagascar. Il permet ainsi de poursuivre leur engagement à accompagner l'État malgache dans la mise en oeuvre de ses programmes.