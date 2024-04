Ile Maurice: PNQ et forcing des organisations tamoules

Un forcing est effectué depuis quelques semaines par des organisations tamoules pour que le terrain situé à Réduit leur soit rendu. Ces organisations espèrent que lors de la célébration de la fête Varusha Pirrapu le 14 avril, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, leur annonce la bonne nouvelle. En effet, la Fédération des temples tamouls organise une activité ce jour-là à l'Indira Gandhi Centre for Indian Culture et le Premier ministre a été invité. Mais avant le 14 avril, on devrait voir plus clair ce mardi 2 avril.

Le leader de l'opposition en a fait l'objet de sa Private Notice Question au Parlement, ce mardi 2 avril. Xavier-Luc Duval compte demander au ministre du Logement et des terres et vice Premier ministre, Steven Obeegadoo, s'il est question de rendre la parcelle au Mauritius Tamil Cultural Centre Trust (MTCCT) et à l'Indo Mauritian Catholic Association, si non, est-ce que le terrain a été alloué à d'autres développeurs, qui et dans quel but et si une compensation est prévue.

Toutefois, le député du Mouvement militant mauricien Deven Nagalingum avait déjà déposé une question dans laquelle il demandait au ministre des Terres et du Logement si une décision a été prise au sujet des terrains de Réduit, qui étaient destinés au MTCCT et à l'Indo Mauritian Catholic Association. Une question classée à la 21e position. On se rappelle que le 14 avril 2023, à l'Institut Mahatma Gandhi, le Premier ministre avait annoncé que le terrain de Réduit serait repris par le gouvernement et qu'un autre terrain serait accordé pour la construction d'un centre culturel tamoul à La Vigie. Cette annonce avait causé une vive polémique parmi les Tamouls. Le gouvernement avait alors identifié un terrain à Côte-d'Or pour la construction de ce centre culturel. Mais cette décision avait été mal accueillie car les organisations tamoules souhaitent récupérer leur terrain de Réduit.

«Second-class citizens»

Ganessen Annavee, ancien président de l'Union des Tamouls de Maurice et board member de l'International Tamil Diaspora, fait circuler des messages actuellement. Il écrit, entre autres, que «le 14 avril marquera le premier anniversaire de la décision du gouvernement d'enlever le terrain déjà accordé au Triangle de Réduit et tous nos efforts pour amener les autorités à revoir leur décision ont été vains». Il se demande si les Tamouls sont des «second-class citizens». Il souligne que la «résolution première en ce début de nouvelle année est d'associer nos voix pour demander au Premier ministre de revoir la décision de son gouvernement de nous enlever le terrain du Triangle de Réduit»*.

De son côté, le président de la Fédération des temples tamouls, Ganessen Chengen, espère que le bon sens va prévaloir. *«Nous travaillons en collaboration avec le gouvernement et pour la fête du 14 avril prochain, nous avons invité le Premier ministre et le leader de l'opposition. Nous espérons que le Premier ministre nous annoncera une bonne nouvelle.» Concernant le terrain de Côte-d'Or, il soutient ne pas savoir ce qui s'est passé car c'est le MTCCT qui devait s'en occuper. Nous avons voulu savoir ce qu'il en est avec le président du trust, mais Kannen Peroumall est resté injoignable.