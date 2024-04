Congo-Brazzaville: Gouvernance académique - L'assurance qualité de l'enseignement supérieur se renforce

Le projet de décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, qui vise à améliorer les offres de formation et les performances du sous-secteur, a été adopté en Conseil des ministres, le 28 mars à Brazzaville.

L'adoption du projet de décret relatif aux statuts de l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur aidera à mieux organiser et optimiser le fonctionnement de celle-ci. En clair, l'assurance qualité permet d'améliorer les performances du secteur de l'enseignement supérieur en faisant en sorte que les programmes de formation répondent aux besoins de développement humain, social, économique voire culturel. Le but étant de rendre les étudiants compétitifs et performants sur le marché du travail. Aussi favorise-t-elle la reconnaissance et l'équivalence des diplômes, entre autres.

Cette agence, dont les statuts viennent d'être approuvés, veillera donc à la qualité du système d'enseignement supérieur ; aux institutions publiques et privées de formation et de recherche scientifique. Elle définira les standards et critères d'évaluation de ces institutions ; concevra et mettra en oeuvre un mécanisme d'assurance qualité compatible aux objectifs et exigences de l'enseignement supérieur.

Avant de présenter le projet de décret portant approbation des statuts de ladite agence en Conseil de ministres, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le Pr Delphine Edith Emmanuel, avait déjà organisé une série de sensibilisation des enseignants du supérieur, des secteurs public et privé, à l'assurance qualité en 2023.

Toujours l'année dernière, dans le cadre de cette sensibilisation, une conférence publique était organisée sur l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur en marge de la réunion extraordinaire du Comité consultatif général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames) tenue en terre congolaise. A cette occasion, la ministre Delphine Edith Emmanuel expliquait à ses pairs africains du Cames la volonté du Congo d'améliorer les offres de formation à travers notamment la mise en place de l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur.

Le Conseil de ministres ayant à ce jour adopté le projet de décret portant approbation des statuts de cette agence, celle-ci est donc attendue aux résultats.