Congo-Brazzaville: Journée mondiale du théâtre - Maguy Kalomba milite pour une meilleure considération des femmes

En marge de la célébration de la Journée mondiale du théâtre, le 27 mars, la comédienne, actrice et metteure en scène, enseignante à l'Institut national des arts (INA) mais aussi directrice artistique de Mapend'O Culture, Maguy Kalomba prône le respect de toutes celles qui exercent ce noble métier.

Dans le métier depuis trois décennies, Maguy Kalomba sait de quoi elle parle exigeant que la femme bénéficie d'un meilleur traitement. Evoluant au sein du Théâtre national et participant à divers projets de diverses troupes dont les siens propres au sein de Mapend'O culture, l'enseignante de l'INA en connaît un rayon sur les pratiques dans le milieu. Aussi, « en tant que femme active dans le monde du théâtre depuis plusieurs années », elle « prône le partage équitable de responsabilité entre les genres ».

Mais ce n'est pas tout. « Le respect de toutes les femmes qui exercent ce noble métier » est une exigence qu'elle clame bien haut dénonçant le fait qu'elles soient « si souvent marginalisées » et « subissent des violences sexistes de tout genre ». Éprise de son art en dépit de tout, elle ne joue pas la comédie, affirmant à propos du 27 mars : « Célébrer cette date cette année pour moi est une opportunité d'interpeller le monde sur la paix dans mon pays, car sans la paix, on ne saurait travailler dans la quiétude ».

Hormis les failles du système au sein même de sa corporation, Maguy Kalomba trouve aussi à redire aux gouvernants. Et pour cette fois, elle endosse plutôt son manteau d'artiste plaidant la cause de tous ses homologues féminins oeuvrant dans la sphère artistique en général. Son ardent souhait, c'est que « le gouvernement veille sur les conditions de travail des femmes artistes dans l'ensemble ». Et qui plus est, elle suggère la mise en place de « mécanismes de formation, de protection des femmes face aux violences ayant pour base le genre ». Dans ce même chapitre, la directrice artistique de Mapend'O voudrait que dorénavant, « l'accès au financement pour les femmes ne soit pas une illusion ».

Hommage à la femme artiste

C'est dans sa peau de « metteure en scène » qu'elle choisit de s'adresser à ses pairs. « Mon message », dit-elle, « c'est encourager d'autres femmes à se former, à s'informer sur toute l'évolution que connaît notre métier ». Celui qu'elle adresse aux femmes artistes c'est de résolument « intégrer l'outil numérique dans leur travail pour une meilleure promotion de leurs oeuvres ». Maguy ne s'arrête pas à leur prodiguer ce sage conseil qui tient aux réalités de l'heure, estimant que ces dernières méritent d'être honorées pour leur labeur. Aussi informe-t-elle : « Avec ma structure Mapend'O Culture Asbl, nous organisons une journée d'hommage à la femme artiste ce samedi 6 avril dans la salle du Zoo ».

Quitte à clôturer le mois de mars, mois dédié aux droits des femmes en symbiose. Idée qui a recueilli l'assentiment de ses consoeurs aussi engagées qu'elle à bâtir un univers théâtral plus solide. « La directrice générale du Centre culturel le Zoo, Tyty Lufinku, n'a pas ménagé ses efforts pour nous accompagner. Il en est de même de la Plateforme contemporaine, Dada Kahindo, qui nous a dotés du matériel nécessaire à la réussite de notre activité », a-t-elle soutenu. Comme quoi, entre passionnées des planches, on sait se serrer les coudes !

Passionnée par un métier pour lequel elle a tout donné et qui sait le lui rendre, Maguy est formelle : « Le théâtre est un art qui rassemble ». Elle explique au Courrier de Kinshasa : « Il rassemble non seulement des hommes et des femmes, mais aussi des idées, des pensées, des théories, des tendances et des techniques ». Le plus charmant, « c'est aussi un art de partage avec le public », confie-t-elle. Sa part de magie c'est qu'il permet de « lui partager notre vision et lui montrer à travers nos créations comment le théâtre peut contribuer au développement humain et à la paix dans le monde ».