Congo-Kinshasa: Judith Tuluka Suminwa, première femme nommée Premier ministre

Après plus ou moins trois mois d'attente, le nom du successeur de Sama Lukonde a finalement été dévoilé au public, le 1er avril dans la soirée. Il s'agit de Judith Tuluka Suminwa dont la nomination au poste de Premier ministre aura déjoué plusieurs prédictions.

Les premiers mots de l'heureuse promue ont été destinés au chef de l'État, Félix Tshisekedi, à qui elle a promis d'observer une loyauté maximale pour l'aider à mener le pays vers son développement. Judith Tuluka Suminwa a assuré de travailler pour la paix sur la base des engagements définis par le président de la République, afin de permettre aux Congolais de bénéficier de leurs ressources.

Consciente des responsabilités qui sont les siennes désormais et des défis qui l'attendent, Judith Tuluka Suminwa sait qu'elle ne pourra se tirer d'affaires qu'avec l'appui du gouvernement, de toutes les institutions et de la population congolaise. Elle n'a pas manqué de faire, en guise de réconfort, un clin d'oeil à ses compatriotes de l'Est et de partout où la paix est menacée à cause des conflits récurrents.

Sur les traces de Sophie Kanza, première femme congolaise ministre dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka est, quant à elle, la première à occuper le poste de Premier ministre. Un fait sans précédant qui donne toute la mesure de cette nomination exceptionnelle. Ancienne ministre du Plan au gouvernement Sama Lukonde 2, elle s'est notamment illustrée dans le pilotage efficace du programme présidentiel de 145 territoires initié par Félix Tshisekedi. Son positionnement actuel lui permettra d'impulser une nouvelle dynamique à ce vaste projet de reconstruction du pays.

Détentrice d'une maîtrise en économie appliquée à l'Université libre de Bruxelles et d'un diplôme d'études complémentaires en Travail dans les pays en voie de développement, elle a longtemps oeuvré dans le secteur bancaire et au Programme des Nations unies pour le développement, avant d'embrasser la carrière politique. Experte nationale dans un projet d'appui communautaire dans l'Est du pays, membre du cabinet au ministère du Budget, coordinatrice adjointe du Conseil présidentiel de veille stratégique et ministre du Plan, Judith Suminwa Tuluka est plus technocrate que politique.

Cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, elle devra composer son gouvernement avec les différentes forces politiques membres de l'Union sacrée, la coalition formée autour du chef de l'Etat, majoritaire à l'Assemblée nationale. Outre la problématique de l'Est, elle sera surtout attendue sur le front socio-économique marqué par la perte du pouvoir d'achat consécutive à la dépréciation de la monnaie nationale. Son statut de femme ne doit aucunement être considéré comme une faiblesse, mais plutôt un facteur de motivation supplémentaire. Les exemples des femmes qui ont excellé dans la gestion étatique sont légion dans l'histoire contemporaine à l'instar d'Hindira Gandy, Margaret Thatcher et autres. Et plus près de nous, Lihau Kanza, Miteo Lola, Muyabo Nkulu et tant d'autres constituent des cas d'école.