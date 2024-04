Tunisie: Banque postale - Conversion de la Poste tunisienne, le pour et le contre

Un processus avait été engagé en 2019, pour la création de cette banque postale. Un groupe de travail avait été même formé avec la participation de la BCT pour examiner les différents aspects de faisabilité dudit projet.

L'idée de créer une banque postale est revenue, ces derniers jours, sur le devant de la scène à la suite d'une proposition avancée par des députés dans le but, selon eux, de rapprocher les services des citoyens, notamment dans les régions intérieures, tout en donnant un coup de pouce aux associations de développement.

Répondant à cette initiative, le représentant de la Banque centrale de Tunisie (BCT) a été, plutôt, critique. «La BCT n'est pas défavorable à une pareille proposition, a-t-il précisé, mais la question doit être minutieusement étudiée dans le sens où il est nécessaire de fournir les conditions de sa réussite, car il faut prendre en compte les problématiques qu'elle pourrait entraîner».

Examiné dans le cadre d'un projet de loi portant sur la lutte contre l'exclusion financière, il s'agit donc d'instaurer une approche globale et une vision stratégique intégrée visant essentiellement la consolidation de l'inclusion financière.

Toujours, selon le représentant de la BCT, le projet de loi s'inscrit dans le droit fil de la stratégie censée améliorer l'accès des catégories vulnérables et des petites entreprises à des services financiers adaptés à leurs besoins, tout en luttant contre les différentes formes de marginalisation et d'exclusion.

Fournir des services de proximité

Il faut dire que l'idée d'une banque postale ne date pas d'aujourd'hui, nous indique un expert banquier, ancien DGA d'une institution bancaire de la place. «Comptant plus de 1200 bureaux disséminés à travers toute la Tunisie, la Poste tunisienne comptabilise près de 4 millions de détenteurs de comptes d'épargne, soit l'équivalent du quart de l'épargne du pays, et de 2 millions de comptes courants...»

Et d'enchaîner qu'un tel projet de banque «a toutes les chances de réussir, sachant qu'il est inspiré d'expériences française, italienne et japonaise. C'est dire que la Poste tunisienne resterait, de la sorte, le bras financier de l'Etat pour fournir des services de proximité aux communautés enclavées, c'est-à-dire les zones où les banques classiques n'existent pas en nombre suffisant».

Vers une meilleure inclusion financière

Il est utile de rappeler qu'un processus avait été engagé en 2019, pour la création de cette banque postale. Un groupe de travail avait été même formé avec la participation de la BCT pour examiner les différents aspects de faisabilité dudit projet.

Un bref rappel historique nous indique que l'orientation allait vers le rachat d'une banque de la place, mais qui avait été abandonnée au profit de la création d'une nouvelle banque qui avait la bienveillance de certains bailleurs de fonds dont notamment l'Union européenne par le biais de la Berd avec le souci de faciliter la vie non seulement aux clients à l'intérieur du pays, mais également aux PME et aux Tunisiens résidant à l'étranger, ainsi qu'aux régions et secteurs, pour accéder à un financement bancaire.

Faut-il rappeler, aussi, qu'il y a moins d'un an, le porte-parole de l'Association tunisienne des petites et moyennes entreprises, s'est prononcé en faveur de la conversion de la Poste tunisienne en banque et de fournir des services bancaires. Estimant qu'une telle option pourrait contribuer à résoudre les difficultés rencontrées par les chefs d'entreprise, les artisans et autres opérateurs, sachant que la Poste tunisienne avait déposé une demande, depuis 2019, pour devenir une banque commerciale.

En tout état de cause, une des questions essentielles qui se posent est le savoir : comment les banques de la place réagiraient à une pareille éventualité. Forte de l'avantage de proximité dont elle bénéficie, la banque postale devrait, logiquement, attirer une bonne partie de la clientèle de ces banques. Attendons voir !