Sénégal: Bassirou Diomaye Diakhar Faye, officiellement Président de la République du Sénégal

Bassirou Diomaye Diakhar Faye, 44 ans est officiellement le plus jeune président de l’histoire du pays ce mardi 02 avril 2024. Le 5éme président du Sénégal a prêté serment au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio, devant les membres du Conseil Constitutionnel et le Grand chancelier.

En présence des Chefs d’Etat africains, du gouvernement sénégalais et des autorités politiques d’ici et d’ailleurs, cette cérémonie a marqué la fin du mandat du Président sortant Macky Sall et le début d’une nouvelle ère pour le Sénégal.

Comme à l’accoutumée, le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, successeur de Macky Sall, a prononcé les termes prévus par l’article 37 de la Constitution qui stipule que « Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel en séance publique ».

A cet égard, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a déclaré : « Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de Président de la République du Sénégal, d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine ».

Ces propos sont le signe d’un engagement entre lui et peuple sénégalais qui l’a élu au suffrage universel direct dès le premier tour de l’élection présidentielle du 24 mars 2024 pour un mandat de 5 ans.

Bassirou Diomaye Diakhar Faye devient alors le Grand maître de l'Ordre national du Lion symbolisé par le grand collier en or massif noué autour du cou par le Grand chancelier le Général Meïssa Niang.

Pour rappel, le Conseil constitutionnel a confirmé, vendredi 29 mars 2024, les résultats provisoires proclamés par la Commission nationale de recensement des votes (CNRV) avec 54,28 % des voix pour Bassirou Diomaye Faye.