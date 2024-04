Ile Maurice: Redéfinir la magie des célébrations à Maurice avec Ethereal Events

Ethereal Events révolutionne le monde des événements à Maurice en offrant des expériences créatives, immersives et mémorables à ses clients. Leur passion pour la gestion d'événements se reflète dans leur engagement à concevoir des expériences uniques et personnalisées, tout en mettant l'accent sur l'originalité et l'innovation.

Basée à Maurice, Ethereal Events bénéficie de l'incroyable beauté naturelle et de la richesse culturelle de l'île, ce qui fait d'elle un lieu idéal de destination pour mariages. Elle se spécialise dans l'organisation de mariages qui capturent l'essence des histoires d'amour uniques de leurs clients, en veillant à ce que chaque détail soit soigneusement planifié et exécuté avec perfection.

«Lorsque je planifie un événement, je ferme les yeux et j'imagine la journée, puis je note ce que j'ai imaginé. Parfois, l'image est très vive et il y a beaucoup de choses à noter, mais parfois, il n'y a que quelques éléments à noter. Dans tous les cas, je trouve que c'est la meilleure façon de commencer. Avoir une idée de ce que vous voulez, que ce soit un thème ou simplement une palette de couleurs, c'est un début ! Ensuite, vous pouvez construire autour de chaque idée individuelle et avant même de vous en rendre compte, vous avez plein d'idées à explorer et l'excitation ne fait que monter», explique Riddhima Ramanah Jugoo, directrice d'Ethereal Events.

«Nous planifions tous les événements et les personnalisons au style correspondant à nos clients. Chaque événement est différent, et chaque couple est différent, et nous voulons que les mariages ou événements de nos clients les mettent en valeur en tant qu'individus et en tant que couple. Imaginez que vous arrivez au mariage de votre meilleur ami ou d'un membre de votre famille et que vous vous dites immédiatement 'cela cadre totalement avec eux !' C'est ce que nous faisons pour nos clients. Nous n'avons pas un seul style mais plusieurs car aucun couple n'est pareil», souligne la directrice.

Ce qui rend le mariage à Maurice si spécial, c'est la diversité des paysages, des traditions culturelles et des offres luxueuses. Des plages paradisiaques aux montagnes majestueuses en passant par les cascades enchanteresses, l'île offre un cadre magnifique et romantique à ces célébrations. Les complexes hôteliers de luxe proposent des forfaits tout compris, qui garantissent des célébrations opulentes et sans stress tandis que le climat tropical qui s'étend toute l'année ajoute à l'attrait de l'île en tant que destination de mariage.

Les valeurs d'Ethereal Events telles que le professionnalisme, l'excellence et l'innovation, sont au coeur de sa culture d'entreprise. Ces valeurs guident leur approche dans la planification et la gestion d'événements, assurant ainsi une expérience client de classe mondiale. En mettant l'accent sur l'intégrité et l'innovation, Ethereal Events se positionne comme un des leaders dans le domaine de la gestion d'événements à Maurice.