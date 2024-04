Ile Maurice: Franklin extradé vers La Réunion aujourd'hui

Jean Hubert Celerine, alias Franklin, sera extradé vers La Réunion aujourd'hui. Un procureur et une équipe de gendarmes sont attendus à Maurice dans la journée pour le processus de transfert. Franklin devrait être escorté de la prison de Melrose, où il est détenu, par des officiers du Passport and Immigration Office (PIO) et des policiers jusqu'à l'aéroport, où les autorités réunionnaises prendront le relais. Franklin pourrait embarquer sur le vol vers St-Denis prévu dans l'après-midi.

Plus de deux mois après le verdict de la magistrate Shavina Jugnauth siégeant au tribunal de Port-Louis qui avait ordonné son extradition, Franklin, après maintes péripéties pour contester cette décision, sera finalement remis aux autorités françaises aujourd'hui. À son arrivée à l'île soeur, il est prévu qu'il comparaisse devant le tribunal de St-Denis avant d'être transféré en prison. Pour l'heure, aucune indication n'a été donnée si Franklin fera face à un nouveau procès dans le cadre de l'accusation de trafic de drogue ou s'il purgera sa peine à La Réunion. Ses avocats n'ont jusqu'ici obtenu aucune confirmation à ce sujet.

Compte tenu du fait que ses avocats ne pourront pas plaider devant le tribunal de St-Denis, Franklin devra se faire assister par un avocat à La Réunion. Tout comme son ami Jérémy Décidé, alias Nono, rejugé et condamné à quatre ans de prison, Jean Hubert Celerine pourrait connaître le même sort.

Pour rappel, le 2 juillet 2021, Franklin, et Nono avaient été condamnés à sept ans de prison chacun pour leur implication dans un trafic de cannabis destiné à alimenter Maurice. Les charges de blanchiment d'argent qui pesaient sur Franklin ont été rayées au tribunal de Bambous vendredi et depuis, le bureau de l'Attorney General active les démarches pour son départ.

Si, pour Nono, le transfert avait été tout un spectacle avec le principal concerné quittant la prison de Beau-Bassin le 18 août dernier sous forte escorte policière comprenant des motards, trois véhicules de la Special Support Unit, des officiers du PIO et du Scène of Crime Office, le transfert de Franklin pourrait être plus discret. Pour rappel, à son arrivée à Plaisance, Nono avait été conduit au poste de police de l'aéroport où il avait été détenu dans un véhicule blindé de la SSU pendant presque deux heures avant d'être transféré au hall de départ. Il avait emprunté la même voie que les passagers mais sans passer par les procédures d'enregistrement des bagages et d'immigration. Initialement, il était prévu que Nono soit transféré directement aux représentants réunionnais sur le tarmac.

À l'heure où nous mettions sous presse, aucune indication n'avait été donnée comment cela va se passer pour Franklin. Il est certain que le traitement sera différent. Franklin devrait être le premier passager à prendre place dans l'avion avant que les autres passagers n'embarquent, selon les protocoles établis dans le cadre d'un processus d'extradition et pour des raisons de sécurité. À son arrivée à St-Denis, il sera pris en charge par les autorités dès l'atterrissage du vol.