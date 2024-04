Ile Maurice: Carton plein pour les élèves du lycée La Bourdonnais

«Une puissante exploration des inégalités de genre» ; «une pièce très juste» ; «beaucoup de talents». Tels étaient les commentaires du public venu en grand nombre au Caudan Arts Centre, le 27 mars, pour assister au spectacle intitulé FAM présenté par des élèves du lycée La Bourdonnais. Ces élèves, dont la plupart sont en terminale, avec certains en première, ont su et pu travailler ensemble pour proposer un spectacle saisissant qui porte un regard percutant sur les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes.

Modernité, danse contemporaine et musique locale, dont la chanson de Zulu, mais aussi celle de Florent Pagny et de Christophe Maé Et un jour une femme. Ce sont les ingrédients que les élèves du lycée La Bourdonnais ont concoctés pour présenter le spectacle FAM avec, à la baguette, les professeurs Jean François Achille et Kevin Bissonauth. Durant une heure et 15 minutes, le public a été transporté par une série de textes emblématiques d'auteurs mauriciens ainsi qu'un un extrait du texte Le Monologue du Vagin, habilement mis en scène par les jeunes talents présents sur les planches.

Dans cette assemblée, où les voix des femmes ont résonné avec force, un seul garçon, Rohan Faugias, qui se tenait tantôt au milieu de la scène tantôt aux côtés de ses camarades, témoignant ainsi de l'engagement de la jeunesse envers la lutte pour l'égalité des genres. Le spectacle a su captiver l'attention d'un auditoire venu en nombre, conquis par la sincérité et la pertinence des propos exprimés sur scène. Les applaudissements nourris qui ont ponctué la fin de la représentation ont témoigné de l'impact profond qu'a eu cette performance sur les spectateurs. Nombreux d'entre eux ont été profondément touchés par les vérités crues exposées sans filtre alors que d'autres ont eu une réflexion profonde sur cette réalité dure, mais véridique, que subissent encore les femmes malgré l'évolution.

Rappelons que ce spectacle a été présenté en l'honneur de la Journée internationale du théâtre et que la troupe du lycée La Bourdonnais a aussi présenté FAM en avantpremière de sa représentation tant attendue au Festival lycéens sur les planches à Saint-Malo. La fin du spectacle a été marquée par un discours des professeurs qui n'ont pu que témoigner de leur satisfaction devant la performance des élèves qui ont saisi d'une main ferme un thème, tout en jonglant avec les mots sans tabou aucun.

Ce vibrant hommage a été rendu par les élèves, notamment Deepal Maulloo, Mathilde Piller, Alix Faugier, Teesha Beeharry, Tasha Singaravelloo, Rohan Faugias, Théanne Agathe, Sabah Hossenbux, Héléna Noel, Alisha Noordally et Eloane Sungaren. «Éna enn fam dan Lalinn. Enn fam. Zis enn fam... Sous toutes ses coutures, la Fam fascine : l'une a mal, l'autre est fière», comme l'ont dit si fièrement les jeunes du lycée de La Bourdonnais, et ils ont su porter haut ce sujet qui, le temps d'une soirée, a su provoquer l'émotion et une réflexion profonde.