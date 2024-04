Ile Maurice: Cyclisme - «Le fruit d'un travail de longue haleine»

Rome ne s'est pas faite en un jour. Cet adage sied bien à la progression du cyclisme mauricien qui a réalisé une performance historique aux 13eᣵ Jeux d'Afrique au Ghana en décrochant 10 médailles, dont 3 d'or, 3 d'argent et 4 de bronze.

«Au sein de fédération, personne ne croyait un tel résultat possible», avoue le président, Jean-Philippe Lagane. «En fait, seul Michel Thèze (ndlr : l'ancien Directeur Technique National qui prodigue toujours de précieux conseils à la FMC) y croyait. Pour lui, avec la préparation que les garçons avaient eu, soit la participation aux Tour de Sharjah et du Rwanda et le stage en altitude entre les deux en Afrique du Sud, ils allaient marcher très fort. En fait, c'est le fruit d'un travail de longue haleine», fait ressortir Jean-Philippe Lagane.

Pour notre interlocuteur, tout part d'un projet structuré mis en place en 2017 avec le soutien de la MCB. «Depuis 2017, la MCB nous a grandement soutenus en finançant la participation de nos sélections à de nombreuses compétitions au niveau international ainsi que des stages et nous la remercions chaleureusement. Le ministère des Sports a aussi compris notre philosophie et nous a apporté son soutien», indique le président.

Lors des Jeux d'Afrique au Ghana, Jean-Philippe Lagane observe que : «nous avons bien commencé avec la médaille d'argent d'Aurélie dans la course sur route féminine mais c'est surtout celle en or d'Alexandre chez les hommes le lendemain qui a été le déclic.» «A partir de là, tout le monde a pris confiance et les bonnes performances se sont enchaînées. La moisson aurait même pu être meilleure. Par exemple, Aurélie aurait pu être médaillée au criterium mais elle a réalisé par la suite qu'une pièce avait été mal installée sur son vélo et cela l'empêchait de sprinter comme elle en a l'habitude.»

«L'esprit d'équipe était bien présent»

«Je dois reconnaître qu'avant le départ, nous étions un peu dans le doute quant à l'équipe féminine vu que Kimberley Lecourt de Billot n'était pas de la partie en raison de ses engagements avec son équipe professionnelle. Mais finalement, les sélectionnées se sont transcendées. Raphaëlle (Lamusse) qui a longtemps été indécise quant à un retour parce qu'elle voulait plus de temps pour elle, car le cyclisme de haut niveau prive de vie sociale et familiale, s'est finalement laissée convaincre et a apporté sa pierre à l'édifice. Sa présence a, notamment, permis de remporter le bronze dans le CLM par équipes dames», avoue notre interlocuteur.

Jean-Philippe Lagane est d'avis que la bonne ambiance qui régnait au sein de la sélection a aussi contribué à cette moisson historique. «L'esprit d'équipe était bien présent et les coureurs ont eu envie de se surpasser à chaque épreuve. Mème si les conditions étaient difficiles, ils se sont serré les coudes. L'équipe est arrivée à maturité», note-t-il.

Mais comme le reconnaît l'homme fort de la petite reine locale lui-même, cette performance en terre ghanéenne n'est pas une fin en soi. Il faut penser à préparer l'avenir. «Il est clair que l'équipe actuelle ne va pas être là éternellement. Mais on a Aurélien (de Comarmond) qui va encore progresser, Hanson (Matombé) n'a que 24 ans. Samuel Quevauvilliers est encore jeune aussi. Puis dans quelques années, on pourra compter sur les Samuel Dupuy, Juliano Ndriamanampy, Tristan Hardy, Henri Rouillard, Lucas Froget, Lucas Martin et ensuite Denito Justine, Thomas Harel, Jahmie Louis. On ne s'épargne aucune peine pour les aider dans leur progression à travers des stages et des compétitions à l'étranger», dira le président de la FMC.

Chez les filles, les choses s'annoncent un peu plus compliquées. «Chez les jeunes, on a Camille Chasteau et puis chez les toutes jeunes, Delphie Brochier et Strella Nizelin possèdent des qualités mais il faudra leur donner du temps. J'apprends que Gabrielle Bathfield qui fait de la natation possède un bon coup de pédale. On espère pouvoir l'attirer à la pratique du vélo», confie Jean-Philippe Lagane.

Comme quoi, les dirigeants du cyclisme local ne restent pas les bras croises et veulent pérenniser cette structure qui a commencé à porter ses fruits !

Les médaillés

Or : Alexandre Mayer (course sur route élite hommes), Aurélie Halbwachs-Lincoln (contre-la-montre individuel élite dames), Relais mixte (Christopher Lagane, Aurélien de Comarmond, Alexandre Mayer, Aurélie Halbwachs-Lincoln, Lucie Lagesse, Raphaëlle Lamusse)

Argent : Aurélie Halbwachs-Lincoln (course sur route dames), Aurélien de Comarmond (course sur route U23 hommes et criterium U23 hommes)

Bronze : Aurélien de Comarmond (contre-la-montre individuel U23 hommes et criterium élite hommes), Contre-la-montre par équipe hommes (Christopher Lagane, Aurélien de Comarmond, Alexandre Mayer, Hanson Matombé), Contre-la-montre par équipe dames (Aurélie Halbwachs-Lincoln, Lucie Lagesse, Raphaëlle Lamusse)