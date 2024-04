Ile Maurice: Remise de certificats pour l'atelier de conception de produits en cuir

Le 28 mars, SME Mauritius a accueilli une cérémonie où 14 participants ont été honorés pour avoir conclu avec succès un atelier intensif de deux semaines sur la conception de produits en cuir. Organisée en partenariat avec l'université de Maurice, cette initiative reflète l'engagement continu envers le développement des compétences dans le secteur du cuir. Parmi les personnalités présentes figuraient le vice président de la République, Eddy Boissézon, et la haute commissaire d'Afrique du Sud à Maurice, Dr Hlamalani Nelly Manzini.

L'objectif principal de cet atelier était de renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans le secteur du cuir. En fournissant aux participants les connaissances techniques et les compétences nécessaires pour concevoir des produits innovants et compétitifs sur le marché mondial, cet événement a contribué à dynamiser le secteur et à renforcer sa compétitivité.

Dans son discours, Eddy Boissézon a souligné l'importance économique des PME, affirmant qu'elles jouent un rôle crucial dans la création d'emplois et la stimulation de la croissance économique. Il a également salué l'initiative conjointe entre Maurice et l'Afrique du Sud, soulignant ainsi le renforcement des liens économiques entre les deux pays. La haute commissaire a également exprimé son soutien à cette collaboration, soulignant son importance pour la croissance des entreprises locales.

En plus de la remise des certificats, la cérémonie a été l'occasion pour les participants de partager leurs expériences et perspectives sur l'avenir du secteur du cuir à Maurice. Cette mise en commun des connaissances et des idées a permis de créer un environnement propice à l'innovation et au développement continu du secteur.