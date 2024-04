Afrique: C1 Africaine / L'EST prépare le quart de finale retour - Nouvelles options en attaque !

Avec le retour de Mohamed Ali Ben Hammouda, ménagé au match aller, Miguel Cardoso songe à de nouvelles options pour une attaque qui s'est montrée terriblement stérile samedi dernier.

S'il y a un compartiment qui a failli samedi dernier en quart de finale face à l'Asec Mimosas, c'est bel et bien l'attaque. Ce n'est pourtant pas la faute aux attaquants qui ont tout tenté, ni à l'entraîneur qui a joué le tout pour le tout en fin de match, n'hésitant pas à aligner quatre hommes côte à côte, à savoir Oussama Bouguerra, Kebba Sowe, Houssam Ghacha et Rodrigo Rodrigues. L'approche défensive des Ivoiriens et la malchance, avec deux balles s'écrasant sur la transversale, ont empêché les Espérantistes de scorer.

Au match retour, samedi prochain à Abidjan, il faut innover pour trouver de nouvelles solutions en attaque. Par ailleurs, le retour de Mohamed Ali Ben Hammouda, ménagé au match aller, sera un atout majeur. Pour rappel, Miguel Cardoso a préféré ménager Ben Hammouda à l'aller malgré qu'il était opérationnel. Le coach "sang et or" voulait donner plus de temps de récupération à son attaquant pour éviter une éventuelle rechute. Aussi, il ne fallait pas dévoiler toutes ses cartes en un seul match.

Avec deux attaquants de pointe ?

La titualarisation de Ben Hammouda pourra offrir une nouvelle approche que Miguel Cardoso n'a jamais testé jusque-là : évoluer avec deux attaquants de pointe en alignant Mohamed Ali Ben Hammouda et Rodrigo Rodrigues côte à côte. Avec l'apport de Yan Sasse et Oussama Bouguerra à la place d'André Buka, sans compter le soutien des arrières Raed Bouchniba et Mohamed Amine Ben Hmida en phase offensive, l'entraîneur "sang et or" dispose déjà d'un schéma tactique qui pourra bien fonctionner, d'autant que les Ivoiriens devront céder plus d'espaces étant qu'ils évolueront à domicile. Egalement, l'arme des balles arrêtées, qui fut un temps une marque de fabrique de l'Espérance et qui est de nouveau utilisée sous la houlette de Cardoso, devra constituer un autre atout pour une attaque espérantiste certes puissante, mais qui manque de touche finale.

Vol direct jeudi pour Abidjan

Après avoir bénéficié d'un jour de repos, les "Sang et Or" ont repris les entraînements hier soir. La préparation se poursuivra à Tunis jusqu'à mercredi avant de s'envoler jeudi pour Abidjan via un vol direct qui décollera de Tunis à 15h00. Les "Sang et Or" auront juste 48 heures pour s'acclimater à un climat chaud et fort humide en Côte d'Ivoire. Pour rappel, le quart de finale retour aura lieu samedi prochain à partir de 21h00 au Stade Le Félicia.