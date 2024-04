Maroc: Les formations pluridisciplinaires, vecteur de la montée en compétences des femmes cheffes d'entreprises (panélistes)

Casablanca — Les formations pluridisciplinaires pour les femmes cheffes d'entreprises sont indispensables pour l'amélioration de leurs compétences et l'accompagnement de leur parcours entrepreneurial, a indiqué, lundi à Casablanca, la directrice-générale de Technopark, Lamiae Benmakhlouf.

Participant à l'événement "Les IndustriELLES du Maroc" organisé par Industrie du Maroc Magazine dans le cadre de la 6ème édition de l'événement annuel "Les Matinées de l'Industrie", Mme Benmakhlouf a mis en avant les initiatives du Technopark qui dispenses, pour des milliers de femmes, des programmes spécifiques, et des ateliers de mentorat pour les soutenir dans leur parcours entrepreneurial.

L'intervenante au panel sur les parcours inspirants de femmes leaders dans la sphère économique et industrielle a également évoqué le Nouveau modèle de développement qui vise des objectifs ambitieux en termes de taux d'activité des femmes et de représentativité au sein des entreprises, avec des chiffres visant 45% d'activités féminines d'ici 2035, contre 20% actuellement.

Mme Benmakhlouf a aussi souligné l'importance de la régionalisation avancée et son engagement envers les jeunes talentueux dans les régions enclavées, mettant en lumière l'ingéniosité des jeunes Marocains et leur potentiel d'innovation, de résilience et d'impact qu'ils peuvent apporter avec un soutien adéquat.

Pour sa part, la directrice-générale de Nestlé Maroc, Imane Zaoui, a rappelé l'importance de créer des environnements de travail plus flexibles, capables d'accompagner les femmes tout au long de leur parcours professionnel et personnel.

Pour favoriser l'égalité professionnelle, Mme Zaoui a recommandé la création d'environnements de travail offrant une plus grande flexibilité, adaptée aux différentes périodes de vie des femmes. Cette approche permettrait aux femmes de concilier plus facilement leur vie professionnelle et personnelle, tout en continuant à progresser dans leur carrière.

A ce titre, Mme. Zaoui a insisté sur le rôle des sponsors dans l'avancement des femmes en entreprise. Ces sponsors jouent un rôle clé à travers la promotion des femmes talentueuses, en leur offrant des opportunités de croissance et en les soutenant dans leur ascension vers des postes de leadership.

Pour sa part, la directrice-générale de Reminex - Ingénierie, R&D et Gestion des projets, Naoual Zine, a partagé des réflexions profondes sur l'importance pour les femmes de prendre en charge leur propre chemin de progrès. "Il est essentiel pour les femmes de se sentir confortables dans l'inconfort, car cela les encourage à explorer des aspects inattendus d'elles-mêmes", a-t-elle estimé.

Et d'ajouter que "dans un environnement complexe et innovant, la capacité à résoudre des problèmes complexes et à faire preuve de créativité est cruciale, et l'aisance face à l'inconfort est un trait de réussite majeur".

Mme Zine a également mis l'accent également sur l'importance pour les femmes de croire en leurs compétences et en leur légitimité, tout en assumant pleinement leur féminité et leurs valeurs féminines. Pour elle, une femme qui s'affirme ainsi est un véritable atout pour toute entreprise cherchant à valoriser la diversité et à stimuler l'innovation et la performance collective.

En résumé, Mme. Zine s'est dit convaincue que les femmes ont le pouvoir de façonner leur propre destin, et que c'est en devenant les architectes de leur avenir qu'elles peuvent contribuer de manière significative au développement du Royaume.

Cette édition spéciale a été marquée par une cérémonie de remise des trophées en hommage aux femmes leaders dont le dévouement, le leadership inspirant et l'influence pérenne ont façonné positivement leur domaine d'activité et leur communauté.