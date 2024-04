Maroc: 'Les IndustriELLES du Maroc' - L'importance de l'inclusion féminine varie selon la taille de l'entreprise (Panélistes)

Casablanca — La taille de l'entreprise influence la participation des femmes aux postes de responsabilité, avec une plus grande importance accordée à cette inclusion dans les petites entreprises que dans les grandes, a indiqué, lundi à Casablanca, la directrice des statistiques, des études, de la veille et de l'évaluation au ministère de l'Industrie et du Commerce, Hanane Belyagou.

Les données montrent que les petites entreprises, avec un chiffre d'affaires inférieur à trois millions de dirhams, affichent un taux de parité de 30% dans les postes de haute direction, alors que ce taux est de 13% dans les grandes entreprises, a expliqué Mme Belyagou lors d'un panel tenu dans le cadre de l'événement Les IndustriELLES du Maroc", initié par Industrie du Maroc Magazine.

Lors de cette discussion axée sur les opportunités et les défis pour les femmes dans l'industrie, la directrice, qui a partagé des données et des réflexions sur l'évolution de l'inclusion des femmes dans l'industrie, a mis en lumière à la fois les progrès réalisés et les défis persistants en matière de parité hommes-femmes.

Ainsi, les données présentées par la responsable démontrent une évolution positive de la mixité de genre dans l'industrie, avec un taux de mixité qui est passé de 40% en 2022 à 44% en 2023.

Cette progression est particulièrement notable dans les secteurs clés tels que le textile et l'habillement, l'industrie automobile, et le secteur agroalimentaire, où les taux de parité atteignent respectivement 60%, 43%, et 42%, a-t-elle détaillé.

Et de souligner l'importance des données statistiques dans l'identification des tendances en matière d'égalité hommes-femmes. Ces données permettent de mesurer des aspects clés, notamment le taux d'employabilité, l'accès aux postes de direction et la masse salariale, fournissant ainsi un outil de pilotage essentiel pour évaluer la parité hommes-femmes.

S'agissant des défis, Mme Belyagou a mis en évidence des disparités persistantes dans des secteurs plus genrés comme les industries de matériaux de construction et de métallurgie, où la représentation féminine reste inférieure à 10%.

Ces disparités sont souvent liées à des stéréotypes et des exigences perçues comme spécifiquement masculines, ce qui peut influencer les choix de carrière des jeunes femmes, a-t-elle noté.

Pour sa part, la Directrice Générale de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC), Imane Belmaati, a soutenu que l'Agence joue un rôle central dans la promotion du leadership féminin dans l'industrie marocaine.

"En tant qu'organe public chargé de l'exécution des politiques et des stratégies de l'État en matière d'emploi qualifié et de développement des secteurs productifs, l'ANAPEC s'engage activement à encourager les femmes à prendre des responsabilités et à occuper des postes de direction", a-t-elle relevé.

En outre, elle a fait savoir que 50% des postes de responsabilité au sein de l'Agence sont occupés par des femmes, ce qui démontre un engagement concret en faveur de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes dans le domaine professionnel.

Et d'ajouter qu'en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et d'autres acteurs du secteur, l'ANAPEC déploie également plusieurs programmes visant à promouvoir les compétences et à développer le leadership féminin et veille à accompagner les stratégies de recrutement et d'insertion des femmes dans les secteurs émergents de l'industrie.

Selon elle, cette approche proactive comprend des mesures telles que l'amélioration de l'employabilité des femmes, l'adaptation des compétences aux besoins des employeurs, et la facilitation de l'accès au marché du travail malgré les contraintes familiales ou géographiques.

Mme. Belmaati a, par ailleurs, insisté sur l'importance de la proximité de l'Agence avec les acteurs industriels et les employeurs pour comprendre leurs besoins spécifiques et contribuer efficacement à leur développement. "Cette collaboration étroite permet à l'ANAPEC d'apporter des solutions adaptées et de favoriser l'émergence d'une industrie plus inclusive et diversifiée", a-t-elle affirmé.

En marge de ces interventions, les panélistes et les femmes de l'industrie ont été honorées par des trophées en guise de reconnaissance de leurs réalisations et de leur rôle dans l'économie marocaine.