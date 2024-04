Maroc: Les Matinées de l'Industrie - Une édition spéciale Ramadan en hommage aux femmes industrielles du Maroc

Casablanca — Industrie du Maroc Magazine a organisé, lundi à Casablanca, la 6ème édition de l'événement annuel "Les Matinées de l'Industrie", une édition spéciale Ramadan baptisée "Les IndustriELLES du Maroc", qui célèbre le rôle crucial des femmes leaders dans l'économie marocaine.

S'exprimant à cette occasion, le président-directeur général d'Industrie du Maroc Magazine, Hicham Rahioui Idrissi, a indiqué que cet évènement est un moment de célébration du courage, de la détermination et de l'unicité de la femme marocaine.

Une femme, qui selon lui, hisse le Royaume à différents niveaux, notamment sur le plan industriel, économique, sociétal et scientifique, au rang de leader et de modèle aux niveaux régional et continental.

"La femme marocaine ne cesse de nous montrer l'exemple de l'abnégation, de l'innovation, de la persévérance et de l'excellence", a-t-il dit, notant que les défis et les enjeux de l'équation économique et industrielle du Maroc nécessitent beaucoup de clairvoyance, de dévouement mais, encore plus important, une vision, que les femmes marocaines portent, sculptent et matérialisent avec excellence.

Et de poursuivre que le rôle capital joué par les femmes dans le développement du Royaume est une évidence. Cet évènement est une expression de la gratitude d'Industrie du Maroc Magazine envers la femme marocaine et un signal aux jeunes femmes d'aujourd'hui pour leur rappeler la centralité de leur rôle.

%

Cette édition qui se déroule durant le mois de Ramadan permettra, à travers son format convivial, de créer un environnement propice pour le renforcement du business networking entre les différentes parties prenantes qui seront présentes.

Cet événement vise également à remettre en relief le rôle clé joué par les femmes marocaines, qu'elles soient opératrices ou dirigeantes, dans l'essor de l'industrie nationale.

Au menu de cette édition figurent plusieurs panels sur les parcours inspirants de femmes leaders dans la sphère économique et industrielle, sur l'innovation et le leadership féminin dans divers secteurs économiques, et sur les opportunités et les défis pour les femmes dans l'industrie.

L'édition spéciale a été marquée par une cérémonie de remise des trophées, mettant en lumière des femmes leaders dont le dévouement, le leadership inspirant et l'influence pérenne ont façonné positivement leur domaine d'activité et leur communauté.