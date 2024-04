Afrique: La troisième édition de NewSpace Africa regroupe les principales agences spatiales mondiales à Luanda

Talatona — La troisième édition de NewSpace Africa (conférence sur l'industrie spatiale africaine) débute mardi à Luanda, en présence des plus grandes agences spatiales du monde, pour aborder le rôle de la technologie spatiale dans la lutte contre la pauvreté, sur le continent africain.

L'événement qui se déroule jusqu'à vendredi, au Centre de convention de Talatona (CCTA), est une « immense exposition » de 28 organisations de premier plan de l'industrie spatiale mondiale et 24 autres entreprises qui présenteront leurs solutions et services au plus de 400 délégués.

Concrètement, les stands des principales agences spatiales mondiales, notamment la NASA américaine, l'ESA et Airbus européens et le CAST chinois, seront présents à l'événement organisé par Space in Africa en partenariat avec l'Union africaine (UA).

L'organisation de l'événement compte également sur le partenariat du Bureau National de Gestion du Programme Spatial (GGPEN) du ministère angolais des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale (MINTTICS), selon son porte-parole, Gilberto Gomes.

Les exposants présenteront leurs récentes découvertes, partageront leurs connaissances, échangeront des idées et exploreront les tendances et innovations émergentes dans l'industrie spatiale.

Ils participeront à des discussions sur leurs opportunités et leurs défis, avant d'identifier les moyens de collaborer et de stimuler l'innovation en Afrique et façonner collectivement l'avenir de l'exploration spatiale.

"Le rôle de l'espace dans la réduction de l'écart de pauvreté en Afrique" est le thème principal de l'événement, décrit comme le plus grand événement spatial du continent, car c'est la première fois qu'il a lieu dans un pays d'Afrique australe.