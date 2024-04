Madagascar: Reportage - Un marché numérique unique africain qui va faciliter les échanges de biens, des services et des personnes

Madagascar fait partie de l'alliance SMART Africa, qui a pour but d'accélérer le développement socio-économique durable sur le continent à travers l'utilisation des technologies. Ceci marque une étape significative dans l'engagement du pays à faciliter les échanges de biens, services et la mobilité des personnes à travers l'Afrique. En signant la convention Smart Africa Trust Alliance (SATA), Madagascar se positionne au cœur des efforts continentaux pour instaurer un cadre légal favorisant la confiance entre les nations africaines. Cette adhésion est un tournant pour le pays, lui ouvrant les portes d'un marché unique numérique africain, où les données peuvent circuler plus librement, simplifiant ainsi les transactions commerciales et les déplacements. L'initiative SMART Africa promet de remodeler les contours du commerce et de la coopération régionale, en offrant de nouvelles perspectives pour le développement économique et social sur le continent africain.