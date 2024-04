Afrique Australe: L'Angola dirige le programme de partage de satellites de la SADC

Luanda — L'Angola dirige le Comité directeur du Programme de partage de satellites de la SADC, dont le bureau régional est installé et opérationnel à Luanda, rapporté mardi le ministre angolais des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale, Mário Oliveira.

Intervenant à l'ouverture de la conférence NewSpace Africa 2024, le responsable gouvernemental a ajouté que l'Angola a également une présence importante au sein du Comité consultatif de l'Organisation internationale de satellite et que, de cette manière, le pays peut apporter sa contribution au renforcement et à la croissance de l'industrie spatiale angolaise, en la mettant au service des Africains.

Il a souligné que l'utilisation et la gestion coordonnées de l'espace, des radiofréquences et des orbites des satellites géostationnaires et non géostationnaires, qui constituent des ressources rares et illimitées, ont été largement défendues par l'Angola, dans des forums internationaux tels que la Conférence mondiale des radiocommunications (WRC -23) de l'UIT, au sein de laquelle le pays joue un rôle actif dans ces domaines.

La III édition de New Space Africa (Conférence spéciale d'Afrique 2024), se déroule du 2 au 5 de ce mois, à Luanda, en présence des représentants des plus grandes agences spatiales du monde, pour des approches sur le rôle de la technologie de l'espace dans la lutte contre la pauvreté sur le continent africain.

L'événement qui se déroule au Centre de convention de Talatona (CCTA), est une « immense exposition » de 28 organisations de premier plan de l'industrie spatiale mondiale et 24 autres entreprises qui présenteront leurs solutions et services au plus de 400 délégués.

Concrètement, les stands des principales agences spatiales mondiales, notamment la NASA américaine, l'ESA et Airbus européens et le CAST chinois, seront présents à l'événement organisé par Space in Africa en partenariat avec l'Union africaine (UA).

L'organisation de l'événement compte également sur le partenariat du Bureau National de Gestion du Programme Spatial (GGPEN) du ministère angolais des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale (MINTTICS), selon son porte-parole, Gilberto Gomes.