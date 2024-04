Algérie: Yacine Benzia - 'Mon retour signe le début d'une très belle histoire avec les Verts'

ALGER — L'attaquant de l'équipe nationale de football, Yacine Benzia, auteur de trois buts en deux matchs face à la Bolivie et Afrique du Sud lors du Tournoi FIFA Series-2024 organisé en Algérie, a estimé que son retour en sélection "signe le début d'une très belle histoire avec les Verts", appelant les supporters algériens à s'unir autour de leur sélection en prévision des échéances à venir.

"Je suis fier d'être de retour, car cela fait cinq ans et demi que je n'ai pas été appelé en équipe nationale. J'ai fait de gros efforts et j'ai surmonté de nombreux défis, mais je n'ai jamais perdu espoir. Mon objectif principal était de revenir en équipe nationale. Marquer des buts avec l'équipe nationale à mon retour m'a rendu très heureux.", a déclaré l'attaquant du club Azerbaïdjanais Qaraba? FK dans un entretien accordé à FAF TV.

Le nouvel attaquant des "Verts" a décrit sa première entrée au centre technique de Sidi Moussa, sous la conduite du sélectionneur bosnien Vladimir Petkovic, comme "pleine de nostalgie en raison de la longue absence", soulignant que son adaptation au sein du groupe s'est effectuée dans la meilleure des manières.

"Je me suis vite senti impliqué avec mes collègues car je connais bien le lieu et un certain nombre de joueurs et d'entraîneurs. Il y a eu des moments qui m'ont fait chaud au coeur et j'étais soulagé de mon retour. C'était un défi personnel. Je travaille dur et je m'entraîne tous les jours, et quand je vois les résultats de mon travail, cela me motive à faire un plus grand effort", a-t-il dit.

Le joueur de 29 ans a également ajouté: "je traverse actuellement une période de transition. Il y a des années, je me considérais comme l'un des jeunes joueurs de l'équipe nationale, mais maintenant je me trouve entre la jeune génération et l'ancienne génération".

Revenant sur le tragique accident de la route qui a failli lui coûter la vie, Benzia a déclaré: "c'était des moments très difficiles et tristes, mais je crois en la volonté et le destin de Dieu. Nous faisons des erreurs dans la vie, mais nous essayons toujours de les rectifier. Heureusement, j'étais entouré de ma famille, de mes amis proches et de mon agent. Ils ont tous contribué à me soutenir, ce qui m'a beaucoup aidé à surmonter cette épreuve.".

L'attaquant algérien qui a été sacré champion d'Azerbaïdjan avec son club, a disputé les deux derniers matches amicaux des "Verts" pendant la trêve de mars dernier. Il a mené les "Verts" à la victoire contre la Bolivie (3-2), puis au match nul contre l'Afrique du Sud (3-3), au cours duquel il a inscrit deux buts, dont un réussi suite à un magnifique geste acrobatique.

A noter que Yassine Benzia, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, a été absent de l'équipe nationale pendant six ans, puisque sa dernière convocation remonte à 2018, alors qu'il évoluait dans les rangs du club turc de Fenerbahçe.