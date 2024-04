Sénégal: Message urbi et orbi du Pape François - «Sans le pardon des péchés, on ne sort pas des fermetures...»

Dans son «message urbi et orbi» à l'occasion de Pâques 2024, le Pape François déclare que «Sans le pardon des péchés, on ne sort pas des fermetures, des préjugés, des suspicions mutuelles, des présupposés qui toujours absolvent soi-même et accusent les autres». Selon le souverain pontife, «Seul le Christ ressuscité, en nous donnant le pardon des péchés, ouvre la voie à un monde renouvelé» a-t-lancé du haut de Loggia centrale de la basilique Saint-Pierre,

le dimanche 31 mars 2024. Selon Rfi.fr, devant 6 000 fidèles, le pape François a présidé, samedi 30 mars, la veillée pascale dans la basilique Saint-Pierre, à Rome. Une longue célébration où le souverain pontife a montré des signes rassurants sur son état de santé. Pendant près de deux heures trente, le pape a piloté cette veillée au cours de laquelle la basilique vaticane est passée de l'obscurité à la lumière, symbolisant la résurrection du Christ. Le souverain pontife de 87 ans a rassuré sur sa santé, lui qui ne s'était pas présenté la veille au Colisée lors du chemin de croix.

Le pape a prononcé son homélie sans gêne apparente, lui qui une semaine plus tôt, lors de la messe des Rameaux, avait renoncé à la prononcer. Durant cette veillée pascale, Pape François a même pris le temps de baptiser six adultes, originaires de trois continents. Une cérémonie qui s'est achevée avec le sourire, remontant en fauteuil roulant la nef de la basilique Saint-Pierre, pour saluer et bénir les fidèles sous leurs acclamations.