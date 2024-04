Congo-Kinshasa: Succédant à Jean Michel Sama Lukonde , RDC - Judith Suminwa Tuluka devant plusieurs feux rouges !

Gérer et diriger le Gouvernement au quotidien. Assurer le fonctionnement régulier du corpus institutionnel. Mettre fin à la guerre et pacifier le pays. Organiser la montée en puissance de l'armée nationale, des forces de sécurité et des renseignements. Relancer l'économie. Assurer la gestion orthodoxe des finances publiques. Arrêter l'hémorragie financière ou la gabegie devenue endémique au niveau du trésor public. Mettre fin au coulage des recettes.

Combattre la corruption, le dol ou la concussion. Maîtriser l'inflation et lutter contre le chômage. Combattre la stagflation. Assurer la régularité des cycles électoraux. Mener la diplomatie responsable en vue d'une coopération aux avantages réciproques. Changer de paradigme à la tête du Gouvernement. Comment, par exemple, aider, de manière remarquable, le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à tenir ses six nouveaux engagements auxquels il a librement souscrit, lors de son investiture, le 20 janvier 2024, au Stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa ? Telle est, pourtant, la question lancinante à laquelle la nouvelle nominée se doit de répondre et, surtout, de mieux réfléchir en prenant toutes ses responsabilités en mains. Donc, sur toutes ces pistes, y compris sur tant d'autres, Judith Suminwa Tuluka est, décidément, devant plusieurs feux rouges. Tout est urgent. Et, tout demande la volonté politique et les moyens colossaux. Car, son action, au bout d'un laps de temps, sera certainement jugée à la pièce.

Défis immenses

Judith Suminwa Tuluka en est, évidemment, consciente lorsqu'en répondant hier, à une question sur ses principales priorités, sur les antennes de la Rtnc, elle a déclaré : "Je sais que les défis sont immenses. Mais, ensemble, on y parviendra". Fin de citation.

Qui est Judith Suminwa Tuluka ?

Originaire du Kongo Central, Titulaire d'une licence en Sciences Economiques Appliquées des Facultés Universitaires Catholiques de Mons en Belgique, Diplômée en comptabilité de l'Ecole de Promotion et de Formation Continue -EPFC- à Bruxelles, Experte issue de quelques institutions du Système des Nations Unies, ex-Conseillère du Chef de l'Etat en matière de Plan, Judith Suminwa Tuluka, la cinquantaine révolue, est, depuis ce lundi 1er avril 2024, nommée Premier Ministre en RD. Congo.

Elle est ainsi la première femme qui ait été appelée à présider à la destinée de l'Exécutif Central et, en tant que telle, elle succède à Jean Michel Sama Lukonde qui, à son tour, devint locataire de l'Hôtel du Gouvernement, depuis février 2021.Remake

Arrêt sur images

Judith Suminwa Tuluka en pleine séance de travail

Judith Suminwa Tuluka était déjà plébiscitée dans le Top 10 des Premiers Ministrables....