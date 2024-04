Afrique: Le Directeur Général de Shelter Afrique présente ses lettres de créance au Gouvernement du Kenya

Dans le cadre d'une étape importante vers une coopération et un partenariat plus étroits, le Directeur Général de la Shelter Afrique Development Bank (ShafDB), Thierno Habib Hann, a présenté ses lettres de créance au premier secrétaire du Cabinet du Kenya et ministre des Affaires étrangères et de la diaspora du Kenya, S.E. Dr Musalia Mudavadi.

Lors d'une cérémonie officielle qui s'est tenue au bureau du Premier Secrétaire du Cabinet du Kenya à Nairobi, M. Hann a fait part de l'engagement de Shelter Afrique Development Bank à renforcer sa collaboration avec le gouvernement du Kenya pour relever les défis pressants du logement abordable et du développement urbain dans le pays et à travers l'Afrique.

M. Hann a souligné l'engagement de l'organisation à soutenir ses efforts au Kenya, en particulier dans l'avancement des programmes de logements abordables. M. Hann a réitéré l'engagement de Shelter Afrique Development Bank à soutenir l'agenda du Kenya en matière de logement, en mettant l'accent sur les programmes de logement qui cherchent à aborder les domaines thématiques clés du financement du climat, du genre, des migrants, des réfugiés et de la diaspora.

« Nous entretenons d'excellentes relations avec le gouvernement du Kenya, en tant que principal actionnaire de la Kenya Shelter Afrique Development Bank, et nous sommes impatients de développer des projets conformes à l'agenda visionnaire de développement économique - Kenya Vision 2030. Nous exprimons notre gratitude au gouvernement du Kenya pour sa confiance durable en notre institution et pour avoir accueilli le siège de la ShafDB au cours des 42 dernières années », a déclaré M. Hann.

Il a également fait part de la volonté de Shelter Afrique Development Bank de collaborer étroitement avec les autorités kenyanes dans la mise en oeuvre de solutions innovantes visant à accélérer la fourniture de logements de qualité et abordables, ainsi que les infrastructures associées et le développement urbain à travers le pays.

En accueillant M. Hann et en acceptant sa nomination, le Premier Secrétaire du Cabinet, l'Honorable Musalia Mudavadi, a félicité Shelter Afrique Development Bank pour sa transformation en cours et son engagement continu envers le Kenya et les priorités de développement de l'Afrique, soulignant les précieuses contributions de l'organisation au secteur du logement de la région au fil des ans.

Shelter Afrique Development Bank (ShafDB) est une institution multilatérale panafricaine de financement du développement qui se consacre exclusivement au financement et à la promotion du logement, du développement urbain et des infrastructures connexes sur l'ensemble du continent africain. La ShafDB opère dans le cadre d'un partenariat impliquant 44 gouvernements africains, ainsi que la Banque africaine de développement (BAD) et la Société africaine de réassurance (Africa-Re) en tant qu'actionnaires.

Shelter Afrique Development Bank (ShafDB) propose des solutions financières et des services associés qui soutiennent à la fois l'offre et la demande de la chaîne de valeur du logement abordable. En tant que premier fournisseur de solutions financières, de conseil et de recherche en matière de logement durable et de développement urbain, ShafDB se concentre sur la résolution de la crise du logement en Afrique par le biais d'institutions financières, de financements de projets, de partenariats public-privé et de fonds thématiques, en s'efforçant d'obtenir un impact durable sur le développement.