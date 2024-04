Congo-Kinshasa: Marie Ange Lukiana Dialukupa, une icône de l'Union Sacrée réclamée à Tshangu

Marie Ange Lukiana Dialukupa, une combattante de longue date de l'opposition Tshisekediste, plusieurs fois élue dans le District de la Tshangu fait aujourd'hui l'objet de plusieurs conversations dans les salons politiques des habitants de l'Est de la capitale. Selon les sources bien informées, Maman Lukiana, mère courage comme on aime l'appeler, l'ancienne compagne de lutte du défunt Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba d'heureuse mémoire est très sollicitée par la population de l'Est de Kinshasa qui se souvient de son combat aux côtés de Papa Etienne contre le régime défunt de Feu Marechal Mobutu.

Les congolais, en général, et ceux de l'Est kinois, en particulier, se rappellent de ses efforts pour revaloriser les droits de la femme congolaise au début de la création du Ministère du Genre, famille et Enfant. C'est pourquoi, plusieurs fois, les kinois de l'Est lui ont renouvelé leur vote pour lui permettre de jouer un rôle capital dans la relance des activités féminines en RDC notamment, l'autonomisation de la congolaise en vue du développement durable de la RDC.

En ce moment où l'on parle de la majorité de l'Union sacrée à l'Assemblée Nationale et de la formation imminente du gouvernement, plusieurs langues se délient pour proposer au Chef de l'Etat cette digne fille de la Tshangu. Ils invitent le Président Félix Tshisekedi Tshilombo à choisir leur porte-parole pour faire partie de ce Gouvernement de combat. En ce temps difficile que traverse notre pays, il est impérieux de faire appel à cette compétente, épouse d'un professeur d'université, rodée en politique et prête à affronter toutes sortes de défis auxquels fait face la République Démocratique du Congo.

En effet, après beaucoup de passages aux Ministères du Travail et de la Prévoyance Sociale ; du Genre, Famille et Enfant où elle a eu à oeuvrer à la satisfaction tant du Premier Ministre, du Président de la République que des organismes internationaux qui lui ont fait suffisamment confiance à cause de son savoir- faire, son ouverture d'esprit, l'opinion tant nationale qu'internationale estime que Mme Marie Ange Lukiana Dialukapa qui atteint aujourd'hui sa maturité politique, mère d'une solide famille nombreuse, est en mesure de rendre en ce moment un service républicain au Chef de l'Etat qui connait déjà son expertise avérée. C'est pourquoi, la volonté politique seule ne suffit pas, il faut une expérience dans la gestion des affaires de l'Etat.

Beaucoup pensent que Marie Ange Lukiana est mieux placée pour sortir le Ministère de la «Condition Féminine » de soins intensifs dans lesquels il est plongé plusieurs années durant. Plusieurs exhortent le Président à faire appel à cette vaillante pour réussir son 2ème mandat à la tête du pays et dont le peuple congolais attend beaucoup de résultats positifs.