Congo-Kinshasa: Avec ses 37 Députés nationaux - La Plateforme électorale et politique AAAP de Tony Kanku s'impose comme 3ème force

Alors que le suspense reste total sur la nomination du Premier ministre du deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi, les différentes forces politiques de l'Union sacrée exhibent leurs biceps. Le samedi 30 mars dernier, il s'est tenu une réunion extraordinaire du présidium de la plateforme politique et électorale Alliance des Acteurs Attachés au Peuple » PEP-AAAP » à l'hôtel du fleuve sous la direction de Tony Kanku Shiku. Les leaders de cinq mouvements politiques qui composent PEP-AAAP, en l'occurrence : l'Alliance pour la Réforme de la République (A2R), l'Alliance et Action pour l'État de Droit (AE), le Front Patriotique 2023 (FP 2023) et l'Alliance des Mouvements de Solidarité pour le Changement (AMSC), ont pris part à cette rencontre.

Après débats et délibérations, le présidium dirigé par Tony Kanku a notamment décidé que l'AAAP réitère son soutien indéfectible et sa loyauté inconditionnelle au Président de la République, Autorité morale de la plateforme en réaffirmant son appartenance à la majorité parlementaire présidentielle.

Ce regroupement politique et électoral s'engage désormais à une mobilisation générale et en proposant des réformes à l'avantage du Président de la République et du peuple congolais.

Elle a, à cette occasion, reconfirmé sa solidarité naturelle à l'UDPS avant de prendre acte des arrêts de la Cour constitutionnelle. Forte de ses 37 députés nationaux à raison de 22 députés nationaux élus AAAP, 5 nationaux élus AE, 2 élus A2R et 4 élus AMSC nationaux ainsi 4 repêchés par la Cour constitutionnelle issus des circonscriptions de Rutshuru et de Masisi, la PEP-AAAP se positionne comme la 3ème force de la majorité parlementaire et entend jouer pleinement un rôle important dans les institutions de la République et de contribuer efficacement à la réussite du 2ème mandat du Président de la République.

Cette plateforme politique saisit cette opportunité pour féliciter l'informateur Augustin Kabuya pour la perspicacité et la célérité avec lesquelles il a mené sa mission. Toutefois, la PEP-AAAP a déploré le fait que contrairement à d'autres plateformes qui ont été reçues ensemble par lui, ses regroupements ont été reçus séparément lors des consultations.

Toutefois, une délégation du regroupement politique Alliance des Acteurs Attachés au Peuple (AAAP) de Tony Kanku Shiku et Laurent Batumona, a été reçue lundi 25 mars dernier par l'informateur Augustin Kabuya.