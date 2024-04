Maroc: La prévalence grandissante de l'autisme pose de grands défis en termes d'inclusion scolaire et de participation sociétale (Collectif)

Rabat — La prévalence grandissante de l'autisme pose de grands défis au Maroc en termes d'inclusion scolaire, de soins de santé et de pleine participation des personnes autistes à la société, relève le Collectif Autisme Maroc (CAM).

"La prévalence grandissante de l'autisme pose de grands défis à notre pays, au niveau du gouvernement, du secteur privé et de la société civile, en termes d'inclusion scolaire, de soins de santé et de leur pleine participation à la société, en application des engagements internationaux du Maroc dans le domaine de la promotion des droits des personnes en situation de handicap, y compris les personnes autistes", indique un communiqué du CAM publié à l'occasion de la Journée internationale de la sensibilisation à l'autisme.

Après avoir salué les progrès réalisés dans le domaine de l'autisme, notamment l'intensification des efforts de sensibilisation et de formation aux approches et mécanismes appropriés pour renforcer les capacités et l'indépendance des personnes autistes, le Collectif note que "la protection des droits des personnes autistes à participer à tous les aspects de la vie sociale, économique, politique et culturelle, en garantissant leur accès à l'éducation, à la formation et à l'emploi ainsi que à leur droit à l'éducation tout au long de la vie, nécessite l'adoption de politiques cohérentes et inclusives qui prennent en compte la transversalité du handicap".

À cet égard, le CAM souligne que l'intégration des personnes en situation de handicap, y compris les personnes autistes, à la mise en oeuvre efficace des politiques et des programmes, a pour but de les rendre autonomes et de leur permettre de s'affirmer, de prospérer et de participer activement.

Pour le Collectif, l'adoption cette année du slogan "Passer de la survie à l'épanouissement personnel" par les Nations Unies incite à réfléchir sur les réalisations en faveur des personnes autistes et leur intégration sociétale qui "leur permet de surmonter le défi de l'existence et de la survie pour parvenir à l'affirmation de soi et à une participation effective à la réalisation du développement".

"Le fait d'accorder une attention particulière à la question de la capacité juridique et de réviser les dispositions légales vise à garantir aux adultes autistes l'exercice de leur droit à l'indépendance et à la prise de décisions, tout en assurant des mécanismes de protection juridique pour ceux qui ont besoin d'assistance dans ce processus", note le CAM.

Le fait d'éveiller la conscience et renforcer la confiance garantit le respect des droits de toutes les personnes autistes, dans le but de réduire la stigmatisation et les représentations négatives et de lutter contre la discrimination fondée sur le handicap, affirme le Collectif, soulignant que "pour atteindre les résultats escomptés dans la prise en charge des personnes autistes et leur intégration sociale, il est nécessaire d'allouer suffisamment de ressources humaines et financières et d'adopter des budgets intégrés dans tous les secteurs".

Le CAM appelle aussi à accélérer l'émission des textes d'application de la loi-cadre n° 97-13 concernant les droits des personnes en situation de handicap et leur promotion.

Si le Collectif salue les initiatives sérieuses adoptées par les autorités gouvernementales, les institutions publiques, la société civile et le secteur privé, il profite également de la Journée mondiale de l'autisme pour plaider pour l'adoption de programmes globaux et intégrés conformes aux dispositions de la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap, à la Constitution et aux lois connexes, conclut le communiqué.