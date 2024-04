Ile Maurice: KIKO Milano dévoile sa nouvelle collection en édition limitée

KIKO Milano, la marque de maquillage leader en Italie, annonce avec fierté le lancement à l'île Maurice de sa très attendue collection en édition limitée et nommée Days In Bloom. L'événement exclusif s'est déroulé au pittoresque Correspondances - Brasserie des Arts, attirant d'éminents influenceurs de l'industrie de la beauté, ainsi que les médias.

Sur fond du réveil de la nature, les invités ont été reçus avec une élégante expérience de thé en après-midi, au milieu de fleurs parfumées. L'évènement a débuté avec la présentation officielle de la collection Days In Bloom par la directrice de KIKO Milano, Monia Tamrani, suivie d'une présentation captivante et d'une démonstration en direct des applications polyvalentes de la collection, dirigée par Cedric Lanappe, artiste et formateur principal chez KIKO.

Les participants ont eu l'opportunité exclusive de découvrir les produits, s'immergeant dans les teintes envoûtantes, inspirées des fleurs délicates du printemps. Des tons de pêche doux aux roses romantiques, en passant par les verts vibrants, rappelant les jardins florissants, la collection en édition limitée capture l'essence de la palette vibrante de la saison.

Cédric Lanappe décrit un produit fascinant : la Multi-Faceted Eyeshadow Palette. Cette palette illumine votre regard avec des nuances intenses et des reflets sophistiqués, capturant la beauté et les couleurs d'un jardin urbain en fleurs. «Ce produit est particulièrement spécial car les fards à paupières offrent une application plaisante et une sensation extrêmement confortable sur les paupières. La palette comprend un assortiment de fards à paupières hautement pigmentés, présentant une variété de finitions, ainsi qu'une base en poudre pour les yeux, qui améliore la tenue. Que ce soit les teintes veloutées et mates ou les nuances nacrées et lumineuses, elles se fondent parfaitement et s'harmonisent dans une palette de couleurs à la mode. L'intensité des couleurs est remarquable, et les différentes nuances peuvent être utilisées seules ou combinées pour créer des looks naturels ou éclatants. Compact et pratique, ce produit est idéal pour des retouches, même en déplacement, grâce à son miroir intégré.»

Un autre produit qui ne manquera pas de vous étonner est le 2-In-1 Vibrant Lipstick & Pencil. Parfait pour rehausser vos lèvres, définir leur forme et les parer d'une couleur intense et d'une brillance sophistiquée, le tout avec un produit polyvalent. Il est spécial en raison de sa texture crémeuse, pigmentée et lumineuse, qui glisse magnifiquement sur les lèvres, procurant un confort instantané. Enrichi en extrait de fleur hybride de rose et parfumé avec des notes subtiles de fleur d'oranger, il offre une couverture élevée dès la première application. Son format de bâton est pratique et le rend facile à appliquer, même en déplacement. Quant au crayon, doté d'une couverture élevée et d'une pointe fine, il aide à accentuer et à tracer les lèvres de manière impeccable. Crémeux et lisse, il améliore la tenue de votre rouge à lèvres, et grâce à son mécanisme automatique, il est très pratique à utiliser.

Pour compléter cette vitrine de beauté, des ateliers immersifs ont été conçus pour enrichir l'expérience des invités. Un atelier floral pratique a permis aux participants de créer leurs propres arrangements floraux époustouflants tandis qu'un tutoriel de maquillage guidait les participants dans la maîtrise de l'application de la nouvelle collection.