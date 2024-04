Ile Maurice: Casinos de Maurice - Des acheteurs potentiels aperçus et celui du Domaine dans le rouge

La privatisation des casinos à Maurice semble avoir atteint une nouvelle phase, selon les employés. En effet, ces derniers ont eu la visite de deux individus, potentiellement des acquéreurs. Pendant ce temps, la situation ne semble pas être au beau fixe pour le Grand Casino du Domaine les Pailles. Surtout depuis qu'une joueuse, qui est l'épouse d'un présumé trafiquant, semble exercer une influence démesurée au sein de l'établissement de jeu. Les employés sont perplexes et se posent de nombreuses questions.

La présence de deux individus, un Chinois et un Fidjien, a suscité l'interrogation dans les divers casinos de Maurice. En effet, au cours du mois dernier, ils ont visité plusieurs établissements de jeu et ont même échangé quelques mots avec les employés. «Ils ont été surpris de constater que les machines utilisées étaient vieillottes», rapporte un membre du syndicat.

Il ajoute que ces deux individus, qui semblent être associés, leur ont révélé avoir déjà soumis une proposition de rachat des casinos il y a deux ans, mais qu'elle avait été rejetée. Toutefois, il semble que la donne puisse changer cette fois-ci. «Ils ont laissé entendre qu'ils possèdent plusieurs casinos à travers le monde et qu'ils sont intéressés par une implantation à Maurice. Ils ont même confié au personnel qu'ils vont procéder à l'achat, mais sans fournir plus de détails.» Les membres du personnel pensent que cela pourrait se concrétiser une fois les élections passées.

Un autre sujet de conversation animant les tables de jeux concerne l'implication d'une joueuse au Grand Casino du Domaine les Pailles. Cette dernière est l'épouse d'un présumé trafiquant de drogue dont le nom est mentionné dans le rapport de la commission d'enquête Lam Shang Leen. «Elle s'est mise à jouer sans utiliser le moindre jeton. Après avoir remporté des parties, elle a demandé une somme de Rs 500 000 sous forme de jetons.» Cependant, cet incident a été signalé aux autorités compétentes. Un membre du syndicat souligne que le personnel a été formé sur la manière de conduire les jeux au quotidien. «Ils sont conscients qu'ils encourent des amendes, voire des peines d'emprisonnement, s'ils ne respectent pas ces règles.» Il ajoute que la Gambling Regulatory Authority a pris en main cette affaire et a lancé une enquête.

Cette affaire suscite des doutes parmi le personnel. «Beaucoup se posent des questions sur leurs collègues. Certains pensent que leurs collègues sont complices des clients et contribuent à la faillite du Grand Casino du Domaine les Pailles.» Il est important de noter que le syndicat a déjà alerté la direction à plusieurs reprises sur les problèmes rencontrés par ce casino en particulier. «Il y a un manque de personnel, ce qui entraîne également un manque de vigilance.» Le syndicat déplore le fait qu'aucune mesure n'ait été prise jusqu'à présent. «On nous dit que les casinos font des pertes, mais il y a des promotions à foison. Cependant, de nombreux membres du personnel qui comptent 25 ans, voire 30 ans, de service ne reçoivent rien, cela semble réservé à certaines personnes.»

La question d'une révision salariale a récemment été soulevée. «Nous devions avoir une révision salariale en 2022, mais cela ne s'est pas concrétisé. En juillet 2023, nous avons demandé que cela soit fait et nous avons avancé un chiffre de 30 %. Cependant, la direction a refusé et proposé 8 %.» Lors d'une réunion la semaine dernière, le personnel a rejeté en bloc cette proposition. «Notre négociateur, Ashok Subron, envisage d'évaluer la situation et de faire une nouvelle proposition. Il cherche un chiffre raisonnable pour éviter un conflit avec la direction.» Il ajoute qu'à la suite d'un communiqué publié le 5 mars dernier, aucun membre du personnel, ni même le syndicat, n'a été autorisé à s'exprimer auprès de la presse. «Des restrictions nous ont été imposées. Nous nous demandons quelles sont les raisons derrière ces restrictions. Nous ne faisons que défendre les intérêts du personnel.»

Nous avons également contacté la State Investment Corporation (SIC) pour obtenir des explications et des éclaircissements concernant le Grand Casino du Domaine les Pailles. La SIC précise que l'affaire concernant la joueuse ne peut être qualifiée de blanchiment d'argent. «Elle était en compagnie de son époux qui jouait à une autre table. Elle a obtenu un crédit pour jouer. Nous mettons en place des systèmes visant à améliorer nos services pour prévenir tout blanchiment d'argent», déclare la direction. Elle souligne également que les pertes affectent tous les casinos, pas seulement celui de Pailles.

«Plusieurs facteurs contribuent à cela, notamment l'ouverture de nouveaux établissements de jeux. La concurrence est devenue féroce, surtout avec des taxes élevées, et certains de nos clients ont préféré jouer ailleurs. De plus, nous devons rémunérer nos employés et leur accorder des augmentations de salaire.» Cependant, la direction ne peut confirmer la présence des deux étrangers pour le rachat des casinos à Maurice.