Ile Maurice: Alteo lance les produits Origin'Est

Dans une démarche visant à mettre en avant des produits du terroir de la région Est, Alteo lance Origin'Est, une marque locale, qui regroupe une gamme variée d'aliments produits par le groupe. Origin'Est propose de la viande de cerf, des tomates et des laitues, cultivées selon les principes de l'agriculture raisonnée. Alteo mise sur des techniques de production innovantes et favorise des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement pour garantir des produits sains et naturels.

En fait, l'équipe de gestion du pôle Agro-business a eu l'idée de ce projet en 2021. Il s'agissait d'améliorer les pratiques agricoles du groupe pour les rendre plus respectueuses de l'environnement, du bien-être des animaux et de la santé des consommateurs. Arnaud Marrier d'Unienville, Chief Executive Officer d'Alteo Agri Ltd, souligne que «les consommateurs sont de plus en plus soucieux du contenu de leurs assiettes, ils sont de plus en plus conscients des aspects environnementaux liés à la production agricole.» Ainsi, l'objectif est «de contribuer à l'autosuffisance alimentaire du pays en proposant des produits frais et de qualité. Cette marque atteste de notre engagement pour nos concitoyens et vient aussi souligner la qualité du terroir de l'est.»

Origin'Est propose deux types de produits : de la viande de cerf et des légumes cultivés sous serre. Ces produits sont distribués depuis plus d'un an à travers divers canaux et les retours ont été favorables. Désormais, ils seront commercialisés sous une seule et même marque, soit Origin'Est. Ce nom met en lumière la provenance de ces produits, soit de l'Est, une région connue pour son savoir-faire alliant tradition et technologies modernes dans l'agriculture.

Origin'Est lancera la gamme «Deep River Valley Deer» et proposera de la viande de cerf issue d'un élevage de cerfs en semi-liberté. © Droits réservés

Dans un premier temps, Origin'Est lancera la gamme «Deep River Valley Deer», proposant de la viande de cerf issue d'un élevage de cerfs en semi-liberté. Ces animaux ne se nourrissent que d'herbe et de plantes présentes dans leur environnement naturel, y compris du brachiaria et des légumineuses choisies pour assurer une croissance optimale et une nutrition saine. Aucun aliment extérieur complémentaire n'est ajouté à leur alimentation et aucune nourriture supplémentaire n'est fournie.

De plus, un processus de maturation est mis en place pour rendre la viande encore plus tendre et savoureuse. L'avantage notable de cette ferme est qu'elle permet d'avoir de la viande de cerf tout au long de l'année, y compris pendant la période d'interdiction de chasse. Cette ferme, située près du village de Deep River, a été créée en novembre 2020 avec 250 cerfs, sur d'anciennes terres agricoles dédiées à la culture de la canne à sucre. Aujourd'hui, la ferme compte environ 1 700 cerfs et une trentaine de bovins, qui vivent en semi-liberté sur 250 hectares de terrain.

Pour ce qui est des tomates et des laitues cultivées sous serre et sans pesticides. Alteo exploite trois serres à Union Flacq, où une variété de tomates, y compris celles dites cerises, de grosses juteuses et des ananas, ainsi que plusieurs types de laitues sont cultivés. Les serres sont d'une superficie totale de 7 000 mètres carrés et les tomates sont récoltées deux fois par semaine. Seuls des produits et des procédés naturels sont utilisés pour protéger les plants des maladies fongiques et des ravageurs.

L'irrigation est gérée par un système technologique avancé, permettant un arrosage précis pour minimiser le gaspillage. Actuellement, la production est de 200 tonnes par an. L'objectif du groupe, pour les années à venir, est de tripler sa production de tomates, tout en augmentant la production de laitues. Alteo envisage également la possibilité de cultiver d'autres plantes sous serre, en utilisant les mêmes méthodes agricoles pour des produits sains.

La plupart des produits d'Origin'Est seront initialement destinés à une clientèle B2B, comprenant notamment les cafés, les hôtels et les restaurants. Certains produits seront également disponibles au Meat Shop d'Alteo à Union Flacq - qui propose également une gamme de produits dérivés tels que des saucisses, des burgers et diverses découpes de boucherie comme le filet mignon, les racks de côtes et le cuissot, ainsi que dans certaines épiceries.

Dans quelques mois, ces produits d'Origin'Est seront également proposés dans les grandes surfaces afin de les rendre plus accessibles au grand public.