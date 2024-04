Gabon: L'association Ossimane en soutien à la 'Plateforme pour la Reconstruction Nationale'

La "Plateforme pour la Reconstruction Nationale" (PRN) a lancé officiellement ses activités ce 30 mars 2024 à Libreville. Le stade de Nzeng-Ayong a été le théâtre de ce rendez-vous en soutien aux activités du Comité pour la transition et la restauration des institutions et de son président, Brice Clotaire Oligui Nguema. L'association provinciale "Ossimane" était aussi de la partie pour soutenir la "Plateforme pour la Reconstruction Nationale".

L'association Ossimane avait officiellement lancé ses activités dans la province du Woleu-Ntem, le samedi 16 mars, à Oyem. Les membres de ladite association, solidaires, ont, sans effort, soutenu le lancement officiel de la "Plateforme pour la Reconstruction Nationale" (PRN). C'était le 30 mars dernier à Nzeng-Aayong.

Pour Olivier Mébiame Assame, Président de l'association "Ossima", le soutien à la Plateforme pour la Reconstruction Nationale est fondée. Fondée en ce sens que les deux structures associatives partagent les mêmes objectifs. "Nos structures associatives visent les mêmes objectifs. Il s'agit de promouvoir les actions politiques, économiques et sociales des plus hautes autorités, notamment celles du Comité pour la transition et la restauration des institutions et de son président, Brice Clotaire Oligui Nguema" fait-il savoir.

La mobilisation était au rendez-vous au stade de Nzeng-Ayong pour la sortie officielle de la Plateforme pour la Reconstruction Nationale" (PRN). Le Président de l'association "Ossima" estime qu'il était de leur devoir de se mobiliser pour soutenir une structure associative qui a la même vision, la même pensée, les mêmes objectifs pour restaurer le pays. "Il faut regarder vers la même direction, mutualiser les efforts, les intelligences pour reconstruire ce pays nôtre, ce Gabon d'abord tant voulu et souhaité par ceux qui se sont donnés corps et âme pour la restauration des valeurs, de la dignité des Gabonais..." .

%

Il faut rappeler à des foins utiles que l'association "Ossimane" a été créée en vue de soutenir, d'accompagner les autorités du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) et surtout le Président de la Transition, Chef de l'État, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema dans la mise en place des institutions fortes, le réveil de la conscience patriotique, le retour aux valeurs fondamentales du Gabon et surtout, pour booster le développement socioéconomique de la province du Woleu-Ntem.