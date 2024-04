Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 Avril2024

Sénégal Prestation de Serment - Bassirou diomaye Diakhar Faye solennellement investi nouveau président

En présence de nombreux chefs d’Etats, dont les présidents de la Cédéao et de la l’Union Africaine (Ua), Mahamat Faki Moussa, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, 44 ans, a été officiellement investi président de la République du Sénégal le mardi 02 avril 2024, au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio. C’est dans une salle bondée de partisans et des ami(e)s et frères du Sénégal que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a prêté allégeance à la République et au Peuple sénégalais, récitant le traditionnel serment: « Je jure devant Dieu et devant la nation sénégalaise, Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d’observer et de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois et de consacrer toutes mes forces à défendre toutes les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire, l’indépendance nationale et de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine », a-t-il promit, sous les ovations de l’assistance. ( Source :adakar.com)

Mali : Débats autour de la fin de la Transition - Et si la Nouvelle constitution donne droit à Assimi de poursuivre la refondation ?

Le débat autour du décret N°2022 0335 /PT-RM du 6 juin 2022 qui fixait le délai de la transition malienne à 24 mois est arrivé à terme le 26 mars 2024 date à laquelle le nouveau président démocratiquement élu devrait prêter serment n’eut été le léger report. Entre temps les données ont changé avec l’adoption de la nouvelle constitution de juillet 2023 qui donne le feu vert aux autorités de la transition de rester aux affaires jusqu’à l’organisation de la présidentielle et la passation des charges au président élu. Apparemment ces passages de la nouvelle constitution semblent superbement ignorés par certains partis politiques et organisations de la société civile, qui tirent à boulet rouge sur la transition et certains exigent même la mise en place d’une transition civile pour organiser les élections le plus rapidement possible et ont même saisi la Cour constitutionnelle. Et d’autres partis politiques ont fait des propositions constructives aux autorités pour sortir honorablement de cette transition. ( Source : abamako.com)

Guinée : Justice et loi - Le texte constitutionnel retardé par la dissolution du gouvernement

Prévu pour septembre dernier, l'avant-projet de nouvelle Constitution devait être rendu public le mois dernier. Il ne fait plus de doute que la transition ira au-delà du 31 décembre 2024, mais le président de la transition Mamadi Doumbouya a annoncé la tenue du référendum pour cette année. D'après le conseil national de transition chargé de sa rédaction, le texte est prêt. Selon une source qui suit le dossier au conseil national de transition de Guinée, la rédaction de l'avant-projet de Constitution est achevée depuis quelques semaines. Le président du Cnt, le Dr Dansa Kourouma, s'était même engagé à rendre le texte public le mois dernier après l'avoir transmis au gouvernement et à la Cour suprême pour validation. Mais cette étape, surnommée « dialogue entre les institutions », a dû être repoussée suite à la dissolution surprise de l'équipe gouvernementale en février et l'installation tardive des nouveaux venus. (Source : Rfi)

Togo : Kloto/éducation - Des jeunes filles sensibilisées sur l’hygiène menstruelle

Kpalimé, Le Rotaract District 9103 a sensibilisé 200 filles du lycée de Zomayi sur l’hygiène menstruelle et l’utilisation des serviettes hygiéniques réutilisables le samedi 30 mars, à Zomayi dans la banlieue sud de Kpalimé. Cette sensibilisation a servi de cadre de la remise de la bibliothèque rénovée du lycée aux responsables. Cette action entre dans le cadre d’une série d’activités menées par l’équipe du Rotaract District 9103 du 27 au 31 mars à Kpalimé avec la participation de 116 jeunes venus en délégation des différentes localités du pays. Il s’agit d’une action d’intérêt public dont l’objectif est d’améliorer l’hygiène menstruelle et soutenir les jeunes filles dans leur cursus scolaire. Cette initiative a également permis aux rotaractiens de fournir aux filles du lycée, des serviettes hygiéniques.(Source : alome.com)

Rdc : Gouvernement - Judith Tuluka Suminwa à la Primature

Judith Tuluka Suminwa a été nommée le 1er avril 2024, à la tête de la Primature de la République démocratique du Congo (Rdc) par Félix Tshisékédi. Elle devient ainsi la première femme à occuper ce poste de Premier ministre en Rdc. Âgée de 56 ans, la nouvelle patronne du gouvernement était précédemment ministre du Plan. À la fois technocrate et politicienne, son gouvernement sera formé dans le cadre d’une alliance incluant des formations politiques majeures de l’opposition. Aussi, sa nouvelle mission sera de relever les défis économiques, sécuritaires, tout en répondant aux attentes de la population. Diplômée en économie à Bruxelles, elle a commencé sa carrière professionnelle dans le secteur bancaire et au Pnud, avant de se retrouver au sein de l’exécutif national. Proche collaboratrice de Félix Tshisékédi, elle entretient des liens étroits avec la famille présidentielle. ( Source :Rfi)

Cote d’Ivoire : Lutte contre le désordre urbain - Cissé Bacongo s’attaque aux vendeurs ambulants

Le ministre-gouverneur du district autonome d’Abidjan est résolument engagé à mettre fin au désordre urbain. Cette démarche vise à redonner à la capitale économique ivoirienne sa splendeur d’antan. Un communiqué en date du 2 avril 2024, et signé du vice-gouverneur Vincent N’Cho Kouaoh, annonce une série de mesures vigoureuses. Désormais, le commerce ambulant sur les grandes artères, la mendicité sous toutes ses formes, ainsi que l'usage des charrettes à bras sont strictement interdits sur l'ensemble du territoire du district. « Le ministre-gouverneur porte à la connaissance de la population du district autonome d’Abidjan, que dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain, le commerce ambulant sur les grandes artères, la mendicité sous toutes ses formes, l’usage des charrettes à bras (wotro ou pousse-pousse) sont formellement interdits sur toute l’étendue du territoire du district autonome d’Abidjan », précise le communiqué. (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Brigade anti-cybercriminalité- Démantèlement d’un réseau de fraudeurs par usurpation d’identité

La Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (Bclcc) a annoncé, ce mardi 02 avril 202, avoir mis fin aux activités d'un groupe de présumés délinquants spécialisés dans l'usurpation d'identité suivie de vols de numéraire via les Technologies de l'Information et de la Communication (Tic). Ces individus, au nombre de deux, ont été appréhendés pour avoir utilisé des numéros de Cartes Nationales d'Identité Burkinabé (Cnib) égarées. Le modus operandi du groupe consistait à obtenir frauduleusement des transactions financières en utilisant ces numéros. Principalement actifs dans des boutiques de transfert d'argent à Ouagadougou, ils effectuaient des simulations d'achat d'unités en introduisant un numéro à 9 chiffres lors de la saisie du numéro du bénéficiaire, pour mémoriser le code secret du gérant en observant ses gestes. (Source : aouga.com)

Gabon : Dette publique - Elle stagne à plus de 7130 milliards de Fcfaà fin décembre 2023

En dépit de nombreuses réalisations au titre desquelles on peut noter l’augmentation des recettes fiscales de septembre 2023 à février 2024, l’augmentation des recettes douanières sur la même période ou encore l’augmentation des recettes issues du Contentieux douanier traité depuis le 1er octobre 2023, le gouvernement de transition n’a pas encore été en mesure de réduire significativement l’encours de la dette publique. Établi à 7131 milliards de Fcfa à fin 2022, celui-ci serait sensiblement le même à fin décembre 2023. « En seulement 4 mois, la dette du Gabon a été payée et sa crédibilité auprès des bailleurs de fonds restaurée ». Le 31 décembre 2023, à l’occasion de son premier discours à la nation, le président de Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, tentait maladroitement de rassurer l’opinion publique sur ses actions et celles de son gouvernement. (Source : alibreville.com)