Congo-Brazzaville: La justice américaine s'intéresse à un appartement de Claudia Sassous-Nguesso à New York

Un appartement new-yorkais appartenant à la famille de Denis Sassou-Nguesso dans le viseur de la justice américaine. Une demande de saisie a été déposée à la suite d'une plainte qui considère qu'il s'agit d'un bien mal acquis. Il s'agit d'un bien appartenant à la fille du président congolais. Et il n'est pas situé n'importe où.

C'est un appartement d'angle d'environ 160 m2, Et il est situé dans un édifice appartenant à l'organisation Trump, le Trump international hotel and tower. Le bâtiment est situé à Colombus Circle, au coin sud-ouest de Central Park. Il est équipé d'un spa et d'une piscine. Comme le montre une ancienne annonce sur internet, ce beau pied-à-terre dispose de deux chambres, de fenêtres allant du sol au plafond et en conséquence d'une vue panoramique et absolument imprenable sur le célèbre parc situé au coeur de Manhattan.

À l'origine de la plainte des autorités judiciaires fédérales, il y a les informations de l'organisation non gouvernementale anti-corruption Global Witness. L'ONG affirmait en 2019 que l'appartement avait été acheté en 2014 par un homme d'affaires portugais représentant la fille du chef de l'État congolais, pour 7 millions de dollars, c'est-à-dire au-dessus du prix moyen des biens de l'immeuble.

Le logement est apparemment inoccupé depuis son achat, mais des charges ont été payées via des comptes situés au Luxembourg, au Portugal et aux Émirats arabes unis. Selon la plainte des procureurs fédéraux américains, « l'argent utilisé pour le bien était une partie des quelque 19,5 millions de dollars de fonds de l'État congolais détournés par le biais de contrats fictifs, et ces fonds détournés ont été utilisés pour l'enrichissement personnel de la propriétaire. »