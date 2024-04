Togo: Pasteur Edoh Komi et les candidats des listes « La Voix des Sans Voix », impliquent Dieu dans la bataille !

En attendant l'ouverture de la campagne électorale, les listes en lice continuent de fourbir leurs armes et s'apprêtent à se lancer dans le grand bain de la conquête de l'électorat pour les Législatives mais aussi les Régionales. De ces listes qui partiront bientôt à la conquête des voix des électeurs, il y a la liste « La Voix des Sans Voix » rassemblée autour de son maître à penser, le Pasteur et Maire adjoint, Edoh Komi.

Ce Mardi 02 Avril 2024 à Lomé, cette liste en course dans trois circonscriptions, Golfe, Agoè-Nyivé et Vo, a procédé à l'investiture de ses candidats. Ce fut au cours d'une cérémonie qui a connu la présence des 72 candidats qui iront à la conquête de l'électorat et vendre les idéaux de droit et de dignité pour tous les Togolais dont cette liste se veut la défenseure.

Edoh Komi, porte-étendard de cette liste qui a fait déjà ses preuves lors des élections locales de 2019 et qui compte faire encore mieux dans les Législatives et Régionales, à travers cette cérémonie qui a rassemblée autour des candidats de ces listes, des pasteurs et plusieurs religieux, il était question de « confier notre vision à Dieu car avec lui, nous ferons des exploits ». Des idéaux et vision de ces listes portées par de jeunes gens très dynamiques, et décidés à apporter du sien dans la gouvernance de la chose publique, et pour le bonheur du peuple sans distinction, il y a ceux contenus dans le cri de ralliement de ces listes à savoir ; « Droit et Dignité pour tous les Togolais ».

« Ce qui est important pour nous, c'est le droit et la dignité de tous les Togolais. Dès que vous privez les gens de leurs droits et de leur dignité, apparemment vous n'avez plus de peuple digne, pouvant vous accompagner pour quelque programme économique, social, politique que ce soit. Donc, nous avons estimé que les Togolais ont besoin d'être restaurés dans leur droit et dans leur dignité et c'est cela qui fait le thème de notre campagne pour ces élection. Ce n'est pas facile d'aller à ces élections là mais nous avons estimé qu'il faut commencer quelque part.

Nos élus à l'Assemblée nationale ou Conseils régionaux de ce pays vont certainement apporter une valeur ajoutée Parce que nous sommes déjà avisés, préparés pour ces circonstances et je ne pense pas que notre présence va être inutile », a analysé et développé le Pasteur Edoh Komi.

Les candidats de la cette liste dans les trois circonscriptions précitées comptent une fois à l'Assemblée nationale et dans les Conseils régionaux, travailler à faire restaurer les attributions surtout pour ce qui est des députés, à savoir, « le contrôle de l'action gouvernementale, le vote et la proposition de lois, et le vote des lois au vu et au su de tout le monde et non nuitamment ». « Notre espérance, c'est une célébration d'avoir réussi un pari. Nous ne sommes pas des candidats de figuration. Ensemble, le peuple togolais va célébrer une nouvelle assemblée et nous comptons célébrer avec eux », a avancé le lead de ces listes.

Malgré les nombreuses listes en lice dans les diverses circonscriptions où « La Voix des Sans Voix » est en course, Edoh Komi et ses pairs comptent faire « un score honorable », et faire la fête avec tous les Togolais au soir du 20 Avril.

Pour rappel, « La Voix des Sans Voix », présente 72 candidats et suppléants, dont 11 pour la députation (8 dans Golfe et 3 dans Vo). Cette liste se reconnait sur les bulletins de vote par « son logo, un cercle au sein duquel il y a un Togo en couleur verte soutenu par des mains ».

Bonne chance à tous !