Madagascar: 49e RNS 2024 - Les titres partagés, une affluence remarquable à Vichy et la fête s'invite partout !

Fidèle à sa réputation depuis ses débuts, pour la 49e édition, la Rencontre Nationale Sportive a réuni ses habitués autour des valeurs de la fraternité, de l'amitié et de l'esprit de camaraderie.

Du beau monde malgré le froid et le temps pluvieux à Vichy le week-end pascal lors de la RNS 2024. La RNS, c'est avant tout le sport et les sportifs étaient à l'honneur une fois de plus malgré la déception au tournoi de football. Douze sports ont été au programme de cette édition 2024 qui a réuni à peu près 1600 sportifs, des chiffres en hausse par rapport à 2023. La RNS, c'est aussi les retrouvailles des anciens sociétaires des équipes nationales, toutes disciplines confondues.

L'on peut citer les basketteurs et basketteuses Kevin Gilbert, Jerry Pépin, Rija Lahonton, M'Madi Mathyas, Antsa Ravelojaona, Tiry Lahimiaro, Marion Rasolofomanana, les footballeurs, Faneva Ima, Voavy Paulin, Dimitri Caloin, Melvin Adrien, Koloina Razafindranaivo, Toavina dit Debakely et les joueurs des Barea U23, le judokas, Fetra Ratsimiziva, Asaramanitra Ratiarison, le tennisman, Lucas Andriamasilalao, les athlètes, Ali Kamé et Eliane Saholinirina, la bouliste, Fanja Aubriot.

Basket : Caïman s'offre son premier titre chez les hommes, Nixyo à l'arraché

Des finales électriques et équilibrées ont animé le Palais des Sports de Vichy, plein à craquer. Les titres changent complètement de main pour cette 49e édition tant chez les hommes que les dames. Dans l'affiche de la finale chez les hommes, c'est le remake de la finale de 2023 entre les formations de Caïman Paris et JSM de Montpellier, mais le résultat est cette fois-ci en faveur de l'équipe parisienne.

Jusqu'au coup du sifflet final, les deux équipes se livrent une bataille sans merci et le suspens a été jusqu'au bout. Grâce à un Kanto Razafindraibe, excellent sur le terrain tant dans les attaques que la défense, l'équipe du Caïman s'est offerte du titre sur le score serré de 60 à 55. La bande à M'Madi a longtemps mené au score, mais à deux minutes de la fin de la rencontre, les Nestan Jikelabitike du JSM arrivent à réduire le score par 51 à 52. La bonne gestion de la fin de la rencontre a ficelé la victoire de Caïman.

« L'année dernière, nous avons perdu de deux points 44 à 46. La stratégie, on a eu un très bon joueur, Wesley, qui pouvait combler les carences en intérieur et aussi un changement dans l'effectif, qui nous a permis de pouvoir gagner le titre cette année. La philosophie de mon équipe, c'est de jouer entre potes entre amis, se faire plaisir bien sûr avec une équipe compétitive, s'encourager et s'entraider et être ensemble et en famille. L'année prochaine, nous serons là pour les 50 ans de la RNS», a fait savoir Toky Rajaonera, coach de l'équipe championne. En deux participations, l'équipe du Caïman s'est qualifiée pour deux finales et remporte un titre, un bilan honorable.

Dans les hostilités féminines, deux équipes sont revenues de très loin. La finale a aussi tenu en haleine le public et a été indécise jusqu'à la dernière seconde. L'équipe de Nixyo s'est imposée par 46 à 43 face à l'Association sportive Malgache (ASM). Pourtant, les Parisiennes de l'ASM menaient d'un point par 22 à 21. Au retour des vestiaires, la formation de Nixyo, grâce à Liantsiky Bodo Ramanoelina qui ne ménage pas ses efforts sur le terrain, reprend les commandes de la rencontre. Malgré son jeune âge et sa petite taille, elle n'hésite pas à entrer dans le camp adverse.

Les protégées de Antsa Ravelojaona, plus combatives, disciplinées que leurs adversaires ont fait la différence. La troupe de Marion Rasolofomanana ne s'avouait pas vaincue devant le public du Palais des Sports. A 7 secondes de la fin, ASM n'était plus qu'à un point de son adversaire par 43 à 44, mais en commettant une faute, Nixyo conforte son avance par 46 à 43. « Le niveau du basket a connu une nette progression. Nos joueuses sont motivées et n'ont pas abandonné », a déclaré Landy Rasolo. L'équipe de Nixyo est formée par des joueuses évoluant aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en France et à Madagascar.

Football : City 63 de Clermont sacré en foot à 7, les finales non-jouées pour le foot à 11

Plus de 1200 licenciés ont participé aux tournois de football de la RNS. 55 équipes se sont engagées dont 17 en football à 7 et 48 pour le football à 11. Le football reste toujours cette discipline phare de la RNS. Des anciens joueurs de l'équipe nationale, du temps du Club M, des Scorpions et des Barea ont retrouvé le chemin du terrain pour s'adonner à leur passion. C'est uniquement lors du tournoi de football à 7 que la finale a pu avoir lieu avec la victoire de la formation de City 63 de Clermont. Les joueurs de Clermont ont été sacrés à l'issue de la séance de tir aux buts par 2 à 1 aux dépens de ceux de Montpellier.

Les deux équipes ont quitté le terrain sur le score nul et vierge à la fin du temps réglementaire. Pour le football à 11 tant chez les seniors que les vétérans, les finales n'ont pas pu être jouées, à cause d'un incident avec les arbitres. Le derby final devait opposer l'équipe de Tap Tap Send tenant du titre à l'ASM au football à 11. Les arbitres ont décidé de ne pas arbitrer les finales. Chez les vétérans, l'As GAS Annemasse de Suisse a été qualifiée pour la troisième année consécutive en finale. L'autre demi-finale entre Toulouse et l'ASGM n'a pas eu lieu. Une application stricte des règlements s'impose et surtout la vérification des licences et des identités de tous les joueurs pour éviter les problèmes et les irrégularités.

Volley-ball : Doublé de l'AEOM Toulouse

Le volleyball de Toulouse à la RNS, c'est une histoire qui dure depuis très longtemps et qui continue de plus belle. Au Palais des Sports de Vichy, les deux équipes de l'Association des Étudiants Originaires de Madagascar (AEOM) de Toulouse ont réalisé un magnifique doublé. Chez les dames, c'était le remake de la finale de 2023 entre AEOM et MMVB. Les Toulousaines ont eu chaud jusqu'au tie-break pour venir à bout de leurs adversaires.

Le premier set a été enlevé sans difficulté par Rina Ranaivomampianina et consorts par 25 à 7. Les joueuses de MMVB ont répondu présentes au second set et les deux formations ont fait la course poursuite au score avant que les championnes de 2023 l'emportent par 26 à 24. Il a fallu passer au tie-break pour départager les deux équipes où AEOM a eu le dessus par 15 à 6. Revanche tenue pour les Toulousaines.

«Nous avons procédé à un renouvellement de notre effectif, il y avait des revenantes et de nouvelles recrues pour donner un nouveau souffle à l'équipe», nous a fait savoir le coach. Chez les hommes, au terme d'une finale intense et très disputée, l'AEOM est parvenue à garder son titre contre son éternel adversaire Bezons. Mathieu et sa bande se sont imposés par deux sets à zéro, 25-19 et 25-19. Le jeune Frédéric Rabenjamina de l'AEOM s'est distingué par son talent sur le parquet et a été élu meilleur joueur de la finale.

Judo Cup Gasy : Première édition réussie et relevée

Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître pour le Gasy Diaspora Judo à la Rencontre Nationale Sportive. Les anciennes et les nouvelles générations se sont retrouvées sur le tatami. Les uns se sont reconvertis en coach, les autres en arbitre d'un jour. 26 combattants ont participé à cette première édition qui augure de bonnes choses pour l'avenir du judo à la RNS. Arthur Ratsimbazafy et Alice Randrianjohany sont les deux meilleurs combattants du tournoi.

Les résultats : Dames

Catégorie -52kg

1ere : Mailys

2eme : Camille

3ème : Gabrielle

Catégorie -63kg

1ere: Tahina

2eme : Soalala

Catégorie +63kg

1ere: Alice Amoussatou

2eme : Onja Prisca

3eme : Kelly

Hommes

Catégorie - 66 kg

1er: Arthur

2eme :Ando

3eme : Sanda

3eme : Mahé

Catégorie - 81kg

1ere: Rialy

2eme : Mirado

3eme : Raitra

3ème : Stephan

Catégorie +81kg

1 er :Sautron

1er : Mathias

1er : Rojo

2eme : Rija

Tennis de table : Petits et grands récompensés

La diaspora regorge de talents en tennis de table. Pour la RNS, le tennis de table, c'est avant tout des échanges, un partage d'expérience et surtout cet esprit familial et de camaraderie qui règne entre tous les participants. D'édition en édition, le nombre de participants ne cesse d'augmenter et le benjamin de cette édition n'a que 8 ans. Les anciens, à l'image de Nicolas Razafimamonjy dit Sotema, partagent leurs expériences et acquis aux plus jeunes. Rado Raliterason, responsable du tennis de table, est satisfait de son équipe et de ce qui s'est passé en deux jours entre les compétitions et les échanges.

Les résultats

Moins de 13 ans

RAZAFINDRAHAINGO Rina

RABEMANJARA Ayden

HARSOLAKSONO Soan Masoandro

Loisirs

RALITERASON Mioty

RABEMANANJARA Aliyah

RAZAFINDRAHAINGO Rina

Niveau Intermédiaire

RASOANAIVO Aina

RALITERASON Mioty

RABEMANANJARA Ayden

Niveau Avançé

TOVOARIMINO Mirma

KASSIM Ismael

RAZAFIMAMONJY Nicolas (Sotema)

Coupe Davis

KASSIM Ismael

RAZAFIMAMONJY Nicolas (Sotema)

RAZAFINDRAHAINGO Rina

RABEMANANJARA Aston

ANDRIANJAFINTSALAMA Dylan

ANDRIAMIFIDY RAKOTOSON Ndrato

Tennis : Yves et Kaliana se distinguent

Le monde de la petite balle jaune de la diaspora n'est pas en reste. Les titres sont partagés. En première série, Jerry Ramilison a été sacré chez les hommes face à Yves Samison, Kaliana Razanajatovo du côté des dames face à Tiphaina Razanajatovo. Pour la 2e série hommes, le sacre est revenu à Thomas Rabanoel au dépens de Cédric Ramilison. Dans le tournoi du double, le duo Arena Mathis Ratahina-Safidisoa Nomenjanahary a battu Jerry et Cédric Ramilison. «C'est une belle réussite pour cette édition 2024 avec beaucoup de monde, un très bon niveau de jeu en tennis surtout en finale et ça s'est bien passé», nous a confié Lucas Andriamasilalao.

RNS : Une affluence remarquable

Ils étaient à peu près 10 000 participants, sportifs, artistes et visiteurs à se réunir à Vichy pendant les trois jours de la Rencontre Nationale Sportive 2024. «Tout s'est bien passé malgré le temps à l'exception du tournoi de football où nous demandons la prise de conscience et la responsabilité de toutes les parties prenantes et de tout le monde. En tant qu'organisateur, on doit s'améliorer, pour l'amélioration de notre tournoi sportif», a souligné Dadah Andriamasilalao, président du comité exécutif national de la Rencontre Nationale Sportive. En 49 ans, la RNS reste et demeure ce plus grand tournoi de la diaspora. En 2025, c'est la célébration des 50 ans de la RNS, et la fête promet d'être belle pour ce demi-siècle d'existence !