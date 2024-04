Ile Maurice: Nouvelle feuille de route de la MCCI pour booster une croissance inclusive et durable

La 175e assemblée générale annuelle (AGM) de la Chambre de commerce et d'industrie (MCCI), qui s'est tenue jeudi dernier, a été l'occasion de faire un constat de la situation économique, des risques qui la guettent et des défis à relever.

Avec une croissance du produit intérieur brut de 8,9 % en 2022 et de 7,1 % en 2023, Maurice a su maintenir sa stabilité macroéconomique grâce à une gestion fiscale prudente et un secteur financier robuste, a expliqué la présidente sortante de la MCCI, Namita Jagarnath-Hardowar, dans son intervention à la 175e AGM de la MCCI, le 28 mars. Toutefois, elle a mis en garde contre les risques inhérents face à cette performance économique, liés notamment aux perturbations des chaînes de valeur mondiales, aux effets du changement climatique et à la pénurie chronique de main-d'oeuvre.

Face à ces défis, la MCCI a dévoilé un plan d'action audacieux de 13 mesures pour stimuler une croissance inclusive et durable, marquant un véritable changement de paradigme dans l'approche du développement économique. Au coeur de cette stratégie : un nouveau modèle «qui ne laisse personne de côté, qui valorise la contribution de chaque citoyen et qui crée des opportunités pour tous», a-t-elle martelé en présence de la nouvelle ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives, Naveena Ramyad, des membres du conseil d'administration de la MCCI et des opérateurs économiques.

%

Tout en soulignant l'urgence de revoir la stratégie de développement économique de Maurice à travers une feuille de route, la présidente sortante a rappelé comment le pays a traversé des périodes difficiles, marquées par la pandémie de Covid-19, les conflits internationaux et les défis croissants posés par le changement climatique et la résilience de l'économie mauricienne démontrée malgré ces chocs externes. Détaillant cette feuille de route, Namita Jagarnath- Hardowar a énuméré des mesures phares : le renforcement du dialogue public-privé, la conjugaison de la reconnaissance des employés avec la productivité et la compétitivité, l'amélioration des politiques fiscales et financières pour éviter l'austérité, ou encore la mise en place d'une politique migratoire efficace pour pallier la pénurie de main-d'oeuvre.

«Il est impératif, dit-elle, d'offrir les incitations nécessaires et d'adopter des politiques ouvertes concernant la migration de main-d'oeuvre qualifiée, l'adoption de technologies et la promotion d'une concurrence ouverte sur le marché, tout en protégeant les plus vulnérables, plutôt que de s'appuyer sur des réglementations du marché.» L'importance du capital humain a également été mise en avant, avec un appel à investir massivement dans le développement des compétences, l'adéquation formation-emploi et la promotion des talents, notamment dans des secteurs clés comme l'intelligence artificielle, la blockchain, l'automatisation et la biotechnologie.

La transition énergétique et la lutte contre le changement climatique constituent un autre axe majeur de ce plan. La MCCI a plaidé pour des investissements dans des infrastructures résilientes au climat, la facilitation de la transition vers les énergies renouvelables et l'adoption de technologies innovantes. «Nous devons donner la priorité aux investissements dans des infrastructures résilientes au climat et faciliter la transition vers des sources d'énergie renouvelable pour atténuer ces risques et assurer un avenir durable aux générations futures», a fait ressortir Namita Jagarnath-Hardowar.

Pour la présidente sortante, l'avenir économique repose sur les piliers de la bonne gouvernance, du leadership visionnaire et des valeurs, telles que la transparence et le développement inclusif. «En créant un environnement propice aux affaires, en soutenant nos PME et en investissant dans notre capital humain, nous jetterons les bases d'une économie dynamique et compétitive, capable de s'adapter aux défis du futur.»

De son côté, la ministre Naveena Ramyad a salué le rôle joué par la MCCI dans les domaines d'intérêt stratégique, allant du plaidoyer et des services de soutien aux entreprises à la promotion de l'adoption des technologies et des pratiques durables. Elle s'est dit consciente de l'engagement total de la MCCI à contribuer à la vision du gouvernement pour un secteur manufacturier résilient et intelligent. «Le gouvernement est pleinement conscient des difficultés auxquelles fait face l'industrie manufacturière et des actions nécessaires ont été prises pour aider les opérateurs par le biais de diverses initiatives, sous la stratégie industrielle neutre en carbone, à évoluer vers des sources d'énergie plus propres et renouvelables.»

Charles Harel, nouveau président de la MCCI: «Créer un environnement propice à la croissance de chaque membre»

Fraîchement élu par la Chambre, Charles Harel s'est dit profondément honoré par la confiance placée en lui en tant que nouveau président. «En tant que chef d'entreprise moi-même, je comprends les défis auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Mon objectif en tant que président est de créer un environnement propice à la croissance et à la prospérité de chacun de nos membres.» Il a dit constater que la MCCI englobe une communauté dynamique et diversifiée et que c'est en travaillant ensemble, en s'appuyant sur un partenariat public-privé fort, nourri par un dialogue constructif et régulier avec le gouvernement, que la MCCI sera en mesure d'atteindre ses objectifs.