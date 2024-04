Ile Maurice: La Mauricienne Ella McGregor espère y retourner encore plus forte

À l'instar de Louane, qui , à 16 ans, avait conquis une place dans l'émission The Voice en France, diffusée par la chaîne TF1, Ella McGregor, originaire de Maurice, a tenté sa chance. Elle a choisi d'interpréter le titre Secret de l'ancienne candidate de l'émission dans l'espoir de convaincre les coachs. Cependant, le trac l'a emportée et l'équipe de production a dû redoubler d'efforts pour la rassurer. Une fois calmée, elle a bravé la scène pour son audition à l'aveugle. Malheureusement, malgré tous ses efforts, aucun des coachs ne s'est retourné sur sa prestation mais ils lui ont tout de même prodigué des conseils précieux.

Effectivement, lors de la dernière audition à l'aveugle de l'émission The Voice samedi, la jeune Mauricienne, alors âgée de 16 ans - il est important de noter que ces auditions ont été enregistrées à la fin de l'année dernière - est montée sur scène. Lors de sa présentation, elle a confessé sa peur : «Je viens de l'île Maurice, une toute petite île. Et je ne me suis jamais imaginée ici.» Elle a également révélé son manque d'expérience sur scène : «The Voice, c'est incroyable.» Cependant, le stress l'a envahie. Face à la caméra, elle s'est ouverte : «J'ai très peur parce que je suis facilement stressée, j'ai énormément le trac, c'est assez toxique.» La production a alors décidé de lui faire sauter un tour, le temps qu'elle se remette de ses émotions.

Quelques minutes plus tard, elle monte sur scène et entame sa chanson devant les fauteuils rouges des coachs. Malheureusement, aucun d'eux ne se retourne. Face à sa tristesse et sa vulnérabilité, ces derniers, en particulier Mika, ont tenté de la réconforter. Il lui a dit : «Tu as vraiment bien chanté. À 16 ans, tu es au tout début de ton parcours. Nous approchons de la fin de cette aventure et les places se font rares, ce qui rend les choses toujours plus difficiles.» Cependant, il lui a également donné un conseil constructif : «Ce n'est pas seulement dû au fait que nos équipes sont déjà très complètes. Ta performance était superbe, cette chanson est magnifique, mais peut-être que le trac t'a maintenue dans ta zone de confort. C'était charmant, plein de jeunesse et de fraîcheur, mais il manquait ce moment où tu prends des risques.»

Suite à sa prestation, elle a été interviewée par la presse française, notamment par Le Figaro. Elle raconte qu'une personne l'a remarquée alors qu'elle répétait pour un concert en novembre 2022. Cette personne lui avait demandé de lui fournir une vidéo de l'une de ses performances, mais elle avoue n'avoir répondu à cette demande qu'en mars 2023. Un mois plus tard, les équipes de The Voice l'ont contactée pour qu'elle puisse passer des auditions. Après plusieurs voyages entre Maurice et Paris, la voilà embarquée dans cette aventure.

Elle avoue qu'à travers cette émission, elle avait le désir «de devenir chanteuse ou de s'épanouir dans ce milieu artistique d'une manière ou d'une autre. (...) Participer à The Voice était comme la réalisation d'un rêve.» Elle ajoute qu'elle ne pensait pas choisir la chanson de Louane, mais que les équipes de production ont apprécié son interprétation et sa sensibilité lors de cet exercice. Elle confie qu'après sa prestation et les commentaires de Mika, elle reconnaît qu'elle n'a pas pris suffisamment de risques. Cependant, elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. «J'ai très envie de retenter ma chance. Je vais laisser passer une année pour me consacrer à mes études et, dès l'année prochaine, j'enverrai une nouvelle vidéo à la production. J'aurai 18 ans, je serai majeure et j'aurai terminé le lycée», a-t-elle déclaré au journal Le Figaro.